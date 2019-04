Il reste six rencontres à disputer dont deux contre des concurrents directs au maintien (Cannes et Toulon) pour les hommes de Fred Luciano. Menton handball (11e/12, 20 pts) démarre la dernière ligne droite du championnat samedi à 20 h 30 au gymnase du Borrigo avec la réception de Beausset-Castellet-Var-Handball (7e, 30 pts). « Sur le papier c’est une équipe prenable qui a perdu contre Cannes, dernier du classement, mais pour cela il faudra élever notre niveau de jeu défensif actuellement un peu trop friable et être beaucoup plus adroit dans nos duels avec le gardien », juge Fred Luciano, le coach mentonnais.

Ce dernier estime que sa formation doit remporter quatre victoires, « dont une de plus de cinq buts face à Toulon. C’est une mission compliquée, mais on va se battre jusqu’au bout ».