Dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Fédération française de handball, le comité des Alpes-Maritimes met en place des séances intergénérationnelles autour du handfit. La 3e étape du projet s’est déroulée à la résidence médicalisée Fontdivina de Beausoleil avec le club de handball de Monaco, encadrée par Sarah Mathieu, en collaboration avec l’équipe d’animation de la résidence.

Le handfit est une alternative au handball classique, avec des objectifs de plaisir, santé, bien-être et dynamique de groupes. Il permet de prévenir les facteurs de risques et repousser les manifestations du vieillissement. Sa variante intergénérationnelle donne de plus aux enfants un autre regard sur la vieillesse, et l’occasion aux résidents de lutter contre l’isolement et la sédentarité.

Amir Amada, coach de handfit, ainsi que des joueuses qui évoluent en -11 ans féminines ont partagé cette séance avec les résidents. Challenges collectifs et bienveillance étaient au rendez-vous ! SONY ITH