Craignez-vous une descente aux enfers pour les clubs?

La saison dernière, nous sommes passés de 12 à 14 clubs pour gagner en visibilité, étendre un peu plus notre championnat au niveau national et aussi pour protéger les deux derniers [aucune des douze équipes de LFH n’a été rétrogradée en 2020, Ndlr]. Mais si ça continue, l’équilibre économique entier de certains clubs pourrait être remis en question avec cette crise tandis que d’autres pourraient effectuer des réajustements pour s’adapter. Pour autant, l’objectif final est de repartir à 14 l’an prochain. Les clubs auront alors survécu même si les années à venir risquent d’être également difficiles. Mais, là encore, nous les soutiendrons.

Pourtant, depuis sa création en 2008, la LFH a progressé. Votre regard sur son évolution?

Les clubs se sont mieux structurés notamment grâce à un accompagnement avec un cahier des charges qui a permis de cadrer les choses sur le plan administratif, au niveau des salariés, de la visibilité… Sans oublier le récent naming du championnat : la Ligue Butagaz Énergie [en 2019]. Une première dans l’histoire du sport collectif féminin français. Et de manière locale, les clubs se sont eux aussi affirmés. Mais il reste une marge de progression pour certains. Comme pour la LFH d’ailleurs. Sportivement, notre ligue s’avère attractive, avec un très bon niveau et des équipes européennes.

"La LFH contribue financièrement, avec Sport en France, à la diffusion des matches. Voilà la différence avec les garçons qui profitent des droits télé. Ça reste hallucinant…"

Le retrait de BeIn Sports et l’arrivée de Sport en France (chaîne du CNOSF) n’ont-ils pas fragilisé la visibilité de la LFH?

Nous avons réussi à rebondir avec Sport en France. On valorise les clubs en grandissant ensemble. Il s’agit d’un propulseur différent d’un seul canal. Cela nous pousse aussi à travailler pour attirer un autre public via les réseaux sociaux. Les clubs s’en servent aussi pour diffuser leurs rencontres. L’idée est bonne. Maintenant, il ne faut pas oublier que l’on parle d’un produit. La LFH contribue financièrement, avec Sport en France, à la diffusion des matches. Voilà la différence avec les garçons qui profitent des droits télé. Ça reste hallucinant…

En Paca, la Ligue compte trois clubs dans l’élite : Toulon/Saint-Cyr, Nice et Plan-de-Cuques. Votre sentiment sur cette terre de handball féminin?

Il s’agit un peu de trois générations. Toulon/Saint-Cyr qui est à ce niveau-là depuis longtemps. Nice qui s’est structuré un peu après. Et Plan-de-Cuques, un club qui revient sur le devant de la scène en première division. C’est formidable de voir autant d’acteurs du handball féminin sur une seule et même région. Un secteur géographique vraiment dynamique pourvu aussi d’un vivier de joueuses intéressantes pour la formation. Pour nous, c’est une très très bonne chose.

Vous êtes devenue chevalier de la Légion d’honneur début janvier. Quelle a été votre réaction?

C’était une surprise. Je ne m’y attendais pas. Et j’ai eu deux réactions différentes. En étant championnes du monde en 2003 avec mes coéquipières, un premier titre mondial pour le sport collectif féminin français, nous avions été reçues à l’Élysée. Mais nous n’avions pas eu de médailles. Ça montre aussi la différence avec les garçons [à titre d’exemple, les champions du monde de football 1998 avaient été décorés de la Légion d’honneur en septembre de cette même année, ndlr]. Alors, je me suis dit : “Ça vient un peu compenser ce manque, notamment pour l'ensemble de notre équipe.” Mon deuxième sentiment a été réconfortant. Cela souligne tout le travail un peu invisible effectué et le temps passé pour développer la LFH avec les clubs, les salariés de la Ligue, les élus de la Fédération, etc. Toute cette énergie déployée, cet investissement et cet engagement de tous les instants en faveur du handball ont été reconnus.