Euro-2022 de hand: après l'émotion, le défi suédois pour une place en finale

Le gardien Vincent Gérard lui l'assure tranquillement jeudi, "on commence à avoir l'habitude de monter très haut en adrénaline et de redescendre".

C'est une victoire "dont on se souviendra longtemps" selon Nikola Karabatic. Au lendemain de la qualification héroïque des Bleus pour les demi-finales après le succès (30-29) dans les derniers instants contre le double champion du monde en titre, difficile d'imaginer les amateurs de hand parler d'autre chose, et de ne pas sourire à la vue de la joie tricolore, ou du but vainqueur de Dika Mem à deux minutes du terme.

Les Bleus sont en effet montés très haut mercredi. Sans Nicolas Tournat et Kentin Mahé, positifs au covid, l'équipe de France a certainement écrit une belle page de sa longue histoire. Obligés d'obtenir un résultat face au Danemark déjà qualifié et sans Mikkel Hansen laissé au repos, les Bleus ont renversé héroïquement une rencontre qui semblait leur échapper, et où ils étaient encore menés de 5 buts à la 46e.

"On s'est gueulés dessus, on s'est encouragés. Si on devait perdre, c'était en ayant tout donné et en deuxième mi-temps c'est ce qui s'est passé. A un quart d'heure de la fin il y a -5 mais on y a toujours cru", a affirmé le capitaine Valentin Porte après la rencontre.

"Il n'y a plus grand chose qui pourra nous arrêter", savourait dans l'euphorie d'après match Erick Mathé, entraîneur en l'absence de Guillaume Gille toujours isolé.

Mais déjà, c'est la Suède qui se profile sur la route vers un 4e titre européen.

Retrouver la finale, huit ans après