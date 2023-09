Comment l’AS Monaco Handball cherche à se reconstruire après une saison difficile

Au moment d’attaquer l’exercice 2023-2024, Amir Hamada, manager du club et entraîneur, ne veut pas entendre parler d’autre chose que du maintien. "On doit tirer des enseignements de l’an passé et se reconstruire dans un projet plus dynamique. La poule est difficile, on a clairement comme ambition de se maintenir. On est dans une année de transition, on va devoir prendre les matchs les uns après les autres pour prendre le maximum de points. Nous sommes réalistes, on sait que cela va être difficile cette année. Les autres équipes du championnat sont de plus en plus fortes et se sont bien renforcées."

Grégoire Charousset, joueur, ajoute, motivé: "Il faut que l’on soit prêt à partir à la guerre en ayant une culture de la gagne. On part sur un nouveau cycle. L’objectif va être de trouver rapidement des automatismes entre nous."

Le retour de la Coupe de France

Grande absente depuis la crise sanitaire, la Coupe de France est de retour mais sous un format différent de d’habitude. Plus question de tenter de passer des tours pour recevoir une D1, la Fédération française de handball a décidé, cette année, de créer la Coupe de France fédérale, compétition où les clubs allant de la N1 à la N3 sont concernés.

Une bonne chose selon Amir Hamada: "Il y a un petit rêve à avoir, celui d’aller jouer la finale à Bercy, mais nous n’avons pas de réels objectifs concernant la Coupe de France. Si l’on passe plusieurs tours, on aura plus de matchs et donc moins de week-ends de repos, ce qui nous permettra de donner du temps de jeu à tout le monde." Pour son entrée dans la compétition, Monaco s’est brillamment qualifié sur le terrain de Mougins Mouans-Sartoux (20-36) samedi soir.

Deux arrivées de taille

Pour pallier les départs de Boveron, Mainar et Dupil, l’ASM a enregistré deux arrivées cet été. À commencer par celle de Guillaume Didierjean, en provenance des U18 du Cavigal Nice. Un demi-centre intéressant et promis à un bel avenir. Concernant l’autre recrue, c’est une signature de taille qu’ont enregistrée les dirigeants monégasques. Formé au Paris Saint-Germain, l’ailier droit Adrien Schaff débarque sur le Rocher en provenance de Sarrebourg, club de ProLigue (deuxième division). Le groupe est également complété par quelques jeunes de la réserve, aspirant à évoluer et avancer avec l’équipe première.

L’ancien joueur professionnel veut apporter son expérience et un bon état d’esprit au club de la Principauté. Photo DR.

Adrien Schaff, du PSG à la Principauté C’est une nouvelle qui ne va pas passer inaperçue sur les terrains de Nationale 2. L’AS Monaco Handball s’est offert, cet été, les services d’un joueur de taille en la personne d’Adrien Schaff. Pour pallier le départ de Romain Boveron, l’ASM se devait de trouver un joueur à la hauteur pour remplacer l’un de ses sérials buteurs. À la reprise, le 7 août dernier, c’est Adrien Schaff qui s’est présenté en cette position. Une recrue phare pour le club de la Principauté. De la ProLigue à la Principauté À 24 ans, le Mosellan qui a découvert le handball à Sarrebourg a la particularité d’avoir été formé au sein du prestigieux centre de formation du Paris Saint-Germain Handball, où il a joué entre 2018 et 2020. Non-conservé à la sortie du centre de formation du PSG, Schaff est naturellement rentré, en 2020, au bercail, dans sa Moselle natale et son club de toujours, Sarrebourg. L’ailier droit d’1 mètre 80 évoluait, jusqu’en juin dernier, en ProLigue (deuxième division) et était handballeur professionnel. Il a disputé, en trois saisons, plus de 80 matchs dans l’élite du handball hexagonal. C’est un joueur d’un certain niveau qui va renforcer l’ASM tout au long de l’exercice 2023-2024 et apporter son expérience. Un véritable changement de vie "Pour être honnête, mon premier choix était d’arrêter le handball et de venir sur la Côte d’Azur pour changer totalement de vie. J’ai voulu quitter le monde pro car j’en avais marre de consacrer ma vie à mon sport, je ne prenais plus de plaisir", confie l’intéressé. En sachant cela, l’ancien entraîneur monégasque, Pierrick Perignon, a sauté sur l’occasion. "Après avoir discuté avec Pierrick, j’ai décidé de continuer le handball et Monaco était le meilleur compromis pour changer de vie et continuer de pratiquer ma passion." Sur le Rocher, Schaff s’attend à une saison difficile. "On a un effectif assez réduit, il faudra rester soudé car la saison ne sera pas de tout repos." Aux côtés de Galas et Toumi qui ont aussi connu le monde pro, l’ancien parisien veut "apporter une certaine expérience, un bon état d’esprit et garder une hygiène de vie de pro, tout en prenant du plaisir".