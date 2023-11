Le joueur de l'AS Monaco Maxence Galas intègre l'équipe de France pour la nouvelle saison de beach-handball

Du côté de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), Maxence Galas a fait partie du premier regroupement de l’exercice 2023-2024, en début du mois de novembre, aux côtés d’une vingtaine de joueurs.

Du haut de ses 39 ans, il a pu apporter toute son expérience dans un nouveau collectif, celui de l’équipe de France de beach-handball. "Il y a eu une grosse revue d’effectif avec un nouveau sélectionneur [Paul Mourioux, ndlr] et beaucoup de jeunes joueurs. C’était très positif. On a progressé au fil des jours et pu travailler de nouvelles méthodes", confie l’intéressé.

Avec une semaine très costaud et pas moins de 9 séances sur le sable, du travail vidéo et physique, Maxence Galas a retrouvé le soleil azuréen avec le sourire. Un sourire qu’il possède également sur les terrains de handball en portant le maillot de l’ASM, sixième de Nationale 2 avec 4 points de retard sur le leader.

Maxence Galas Photo DR.

Du plaisir sur le sable

Comme au handball, Galas espère continuer de prendre "autant de plaisir au beach en portant le maillot de la France et en accompagnant les jeunes joueurs pour leur permettre d’être le plus vite d’attaque pour la compétition".

Malgré sa riche carrière, il ne pense qu’à progresser, notamment sur les contres défensifs. Le prochain rendez-vous avec les Bleus est prévu pour le mois de mars avec un stage en Tunisie.

S’ensuivront deux autres rassemblements en France et en Allemagne avant d’attaquer, en juillet 2024, les qualifications pour l’Euro 2025. Encore un beau programme à venir pour Maxence Galas et les Bleus.