Arrêt des championnats amateurs: le président de la ligue Paca de handball veut tout faire «pour que les gens reviennent»

En raison de l’ampleur de la pandémie en France métropolitaine, la FFHB avait acté vendredi après-midi l’arrêt de tous les championnats et coupes au niveau amateur pour cette saison. Des compétitions déjà suspendues depuis la fin octobre.

"Les montées et descentes pour toutes ces divisions sont gelées, hormis pour l’accession des deux équipes en statut VAP de National 1 masculine et pour la Division 2 féminine (championnat soumis à la dérogation ministérielle)», expliquait alors la Fédération via un communiqué.

Dans notre région, cette annonce concerne 130 clubs, dont 26 varois et 27 azuréens, et près de 20.000 licenciés (sauf les pros). Sachant que, par rapport à la saison 2019-2020, la ligue Paca a perdu près de 20% de ses membres.

Un plan de relance d’environ 12 millions

«Beaucoup de clubs attendaient une annonce puisque l’incertitude planait toujours. Certains avaient d’ailleurs joué un nombre dérisoire de matches. Les gens ont besoin d’un peu de perspective. D’autant que dans nos départements, les mesures liées à la situation sanitaire diffèrent, notamment avec l’actuel confinement le week-end dans les Alpes-Maritimes. Si l’on écoute le Premier ministre, nous devrions retrouver une vie plus normale à la mi-avril. Sans savoir ce que cela signifie exactement, il valait mieux arrêter et se consacrer pleinement à la future reprise», poursuit Jean-Luc Baudet.

Pour faire face aux difficultés que vont engendrer ces mesures pour les clubs, un plan de relance de plusieurs millions d’euros a été voté avec l’aide de l’État.

Il comprend notamment le remboursement des engagements aux compétitions nationales, ainsi que la gratuité de la part fédérale des licences (17 euros en moyenne) pour tout renouvellement la saison prochaine.

«Ces deux actions représentent déjà environ 5 millions d’euros», affirme le président de la ligue Paca.

«Et si l’on englobe toutes les mesures d’accompagnement (matériel, plan spécifique au sein des écoles, etc.) liées à la reprise du handball, cela correspond grosso modo à une de valeur de 40% du budget total de la Fédération qui va être investi. Soit 12 millions d’euros.»

Des pistes envisagées

Un effort conséquent synonyme d’espoir pour les amoureux de la petite balle.

«On veut essayer de tout faire pour que les gens restent ou reviennent. Et, très rapidement, la ligue et les comités vont également sortir leurs plans de reprise, en adéquation avec celui de la Fédération, dans les jours qui viennent», avance Jean-Luc Baudet.

Les pistes envisagées en vue d’un retour sur les terrains? Le handball à quatre et des matches amicaux en intérieur si possible. Ou encore le beach-handball et le sandball en extérieur.

1. Voie d’accession au professionnalisme.