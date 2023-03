Le gymnaste monégasque Julien Gobaux sort par la grande porte avant sa nouvelle aventure avec le Cirque du Soleil

Il s’agissait de sa dernière danse. À moins qu’il ne refasse le coup de l’an dernier à sortir de sa retraite pour aider son club de toujours où il a passé plus de 15 années? Mais cette fois, ça devrait bel et bien être terminé. Même si, comme le dit Julien Gobaux: "Il ne faut jamais dire jamais". "J’ai consacré toute ma vie à la gym. Maintenant, j’ai de nouveaux projets en cours. Mais ça me tenait à cœur d’être là, et de finir à la maison devant les gens qui m’ont toujours soutenu."

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Monégasque a fini sur une note magnifique, et ne pouvait pas rêver mieux comme sortie. Au bout d’un numéro sur barre fixe qu’il a parfaitement maîtrisé, comme souvent tout au long de sa carrière, Julien Gobaux a remporté son deuxième duel de la journée pour placer les siens sur orbite en faisant un 100%.

Une demi à venir à Noisy-le-Grand

Thierry Aymes, entraîneur en chef, n’a pas manqué de souligner à quel point son poulain a tant compté dans ce groupe: "C’est une personne exemplaire, un grand bonhomme. Merci à lui pour tout ce qu’il a fait depuis tant d’années. Je lui souhaite beaucoup de chance et de réussite pour la suite."

Une suite qui s’écrira avec le Cirque du Soleil.

Face à Lille la Madeleine, l’Étoile de Monaco n’a pas tremblé pour l’emporter et décrocher sa place en demi pour la deuxième saison consécutive (28-20). La quatrième de son histoire. Les Monégasques n’ont commis aucune erreur majeure, et ont assuré le coup sur chacun de leur passage. Encore au coude à coude après le saut de cheval, la différence s’est faite lors du cheval d’arçons. Les pensionnaires du Rocher se sont envolés à ce moment-là, en remportant trois duels sur quatre. Un écart maintenu jusqu’au bout, avec Kevin Crovetto, taulier de cette équipe, qui a fait un sans-faute à la barre fixe pour offrir la qualification à ses coéquipiers.

La demi-finale à venir, le 25 mars prochain, ne sera pas de tout repos du côté de Noisy-le-Grand, comme le concède Thierry Aymes: "C’est une très grosse équipe cette année, ce sera un challenge pour nous. Mais ça se joue au match, donc tout est possible. Le format change avec trois duels par agrès et les six agrès qui se suivent. Il faudra être prêt."