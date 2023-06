Les incontournables de Monaco cet été

À découvrir: la place du Casino

Incontournable! Depuis 2020, on déambule tranquillement sur son esplanade, ponctuée de palmiers. En son centre, le miroir contemporain d’Anish Kapoor contraste harmonieusement avec les élégantes façades Belle Époque de l’Hôtel de Paris, du Casino de Monte-Carlo et du café de Paris où l’on s’attable en terrasse pour profiter de l’atmosphère chicissime du lieu.

Le Rocher

Ses remparts abritent le Palais princier auquel on accède par la Rampe Major, chemin piétonnier qui grimpe jusqu’à la place du Palais où le matin, à 11h55, vous assisterez à l’immuable relève de la garde. De là, partent les ruelles pittoresques du vieux-Monaco, colorées et animées par les boutiques de souvenirs et restaurants. Elles vous conduiront à la cathédrale qui accueille les mariages princiers, ou encore au musée Océanographique.

Le Palais Princier

Lieu emblématique de Monaco, le palais est la résidence privée de la famille Grimaldi. Jusqu’au 15octobre, ses somptueux Grands Appartements sont ouverts au public. L’occasion d’y admirer les 600m² de fresques de la Renaissance italienne découvertes ces dernières années et déjà restaurées, notamment dans la galerie Hercule. On visite également la galerie des Glaces, le salon Louis XV, la salle du Trône, la chapelle Palatine... Sans oublier d’emprunter le majestueux escalier de marbre qui mène à la cour d’honneur. Du 1er juillet au 31 août, de 10h à 18h15 ; fermeture du Palais à 19h.

La collection de voitures de S.A.S. Le Prince de Monaco

Depuis l’été dernier, cette exceptionnelle collection privée a pris ses quartiers dans un nouvel écrin contemporain. Initiée par le prince Rainier III, puis poursuivie par son fils le prince Albert II, elle réunit aujourd’hui carrosses princiers, automobiles Belle Époque, italiennes sportives, voitures de courses qui ont marqué le Rallye de Monte-Carlo et les F1 du Grand-Prix de Monaco. Des pièces uniques qui nous font aussi revivre l’histoire de la famille princière. 54, route de la Piscine sur le port Hercule

Les Jardins Monégasques

Des pépites vertes où flâner avec plaisir. Les jardins du Casino, dessinés à la française, ont retrouvé leur aspect paysager d’origine et leurs plantes historiques. Les amateurs d’édens exotiques iront, eux, jusqu’à La Petite Afrique toute proche, riche en espèces subtropicales. Et pour goûter à la sérénité zen, on chemine dans le jardin japonais façonné par le maître paysagiste Yasuo Beppu (5 avenue Princesse Grace). Enfin, si vous aimez les roses, elles seront en fleurs en juillet dans la Roseraie de la Princesse Grace à Fontvieille où quelque 4 000 rosiers embaument l’air.

En famille: le Musée Océanographique

C’est la visite à ne pas manquer avec vos enfants. Construit à flanc de rocher, ce musée veille depuis plus d’un siècle sur la Méditerranée mais aussi sur les mers du monde entier, en sensibilisant petits et grands à leur préservation. Sa devise: "Faire connaître, aimer, protéger les océans." Vous admirerez leur faune et leur flore, du lagon des requins aux aquariums tropicaux, en passant par l’espace dédié aux tortues marines. Équipés de lunettes de réalité virtuelle, vous explorerez aussi le monde marin en visionnant les films Little big Whale et Tubbataha 360°. Et si vous tentiez de résoudre en famille les énigmes de l’escape game imaginé par le musée? À moins que vous ne préfériez participer à l’exposition interactive "Mission polaire"... Avenue Saint-Martin

Cap sur le sanctuaire Pelagos

Le saviez-vous ? Le littoral azuréen est fréquenté par de nombreux mammifères marins comme les rorquals communs, cachalots, globicéphales et dauphins de Risso. Sustainable Whale Watching Monaco (SWWM) vous embarque à leur rencontre au large de Monaco. Une expérience encadrée par des professionnels labellisés, qui se fera dans le plus grand respect de l’environnement. Plus d'infos.

Quartier balnéaire du Larvotto

Pour une pause baignade, dirigez-vous vers l’esplanade du Larvotto, boulevard Princesse Grace (après le Grimaldi Forum). Récemment repensé, ce complexe balnéaire est un lieu de promenade apprécié avec boutiques, bonnes tables et cafés, ou encore une aire de jeux pour les plus jeunes en bord de mer. Vous pourrez vous détendre sur sa plage publique et ses plages privées qui s’étendent en contrebas sur 400m. Le site compte aussi un accès Handiplage.

Evénements de l'été "F(ê)aites de la danse" - La première édition avait rassemblé plusieurs milliers de personnes en 2017. Cet événement gratuit et ouvert à tous revient cet été. Pendant plus de 24 heures non-stop, la place du Casino se métamorphosera en un gigantesque dancefloor à ciel ouvert. De nouveau, des artistes internationaux, des musiciens et danseurs virtuoses, et des amateurs passionnés auront pour mission de... vous faire danser ! Du 8 au 9 juillet, place du Casino Concert au Palais Princier - Du 16 juillet au 6 août, l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo jouera dans la Cour d’Honneur du Palais princier. Au programme, six représentations durant lesquelles les notes des plus grands compositeurs classiques feront écho à la magnificence du lieu. Plus d'infos sur opmc.mc et visitmonaco.com

