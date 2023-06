Expos: où célébrer le centenaire du Prince Rainier III

Le Prince chez lui

Les Archives du Palais et l’Institut audiovisuel présentent, dans le cadre du parcours des Grands Appartements, cent images, fixes et animées, représentatives de la personnalité et de l’œuvre du souverain, prises au palais et dans ses autres lieux de résidence, mises en regard d’objets ou de documents rares s’y rapportant. Jusqu’au 20 août dans les Grands Appartements du Palais Princier.

Le Prince et ses animaux

Grand passionné d’animaux, le Prince Rainier III fonda le Centre d’acclimatation zoologique de Monaco en 1954. Le long de votre visite, une exposition photographique vous présentera des images d’archives inédites du souverain dans son parc qu’il aimait tant. Retrouvez à travers ces images, l’évolution de cette institution qui fêtera bientôt ses 70 ans d’existence. Jusqu’au 31 décembre au jardin animalier, Les Terrasses de Fontvieille.

Chemin des sculptures Prince Rainier III

La longue tradition de mécénat artistique menée par les princes de Monaco se perpétue sous le règne du Prince Rainier III. Sous son impulsion, de 1987 à 2004, la Principauté de Monaco accueille le Festival International de sculpture de Monte-Carlo. Au cours de cette période, à la demande du Prince, le Gouvernement a acquis certaines des œuvres exposées lors de cette manifestation et les a installées, de manière pérenne, dans l’espace public de la Principauté. Des commandes mais également des dons sont venus enrichir cette collection au fil des ans. A ce jour, elle constitue un parcours patrimonial cheminant à travers les différents quartiers de la ville, riche de plus de deux cents œuvres et fontaines d’artistes éclectiques.

Le Prince Rainier III, un marin avant tout

Jusqu’au 31 décembre au Yacht Club

100 ans de Métamorphoses de la Place du Casino

Retour en images sur l’histoire et les plus grandes métamorphoses de la fameuse place du Casino, cœur battant de la Principauté et des activités de la Société des Bains de Mer. Bâtisseur et audacieux, le Prince Rainier III a fait de son règne celui de grandes transformations d’une société connue et reconnue dans le monde entier. Aux jardins des Boulingrins.

JFO.

Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse

Exposition de photos de la création du terre-plein de Fontvieille à la collection de rosiers dédiée à la famille Grimaldi. Jusqu’en janvier 2024 à la roseraie Princesse Grace, avenue des Guelfes.

Le Prince bâtisseur, une ambition pour Monaco

L’exposition s’attachera à mettre en évidence l’extraordinaire évolution architecturale et urbaine de la Principauté de 1923 à 2023, ainsi que les nombreux équipements et infrastructures qui ont été construits sur l’impulsion du "Prince bâtisseur". Du 1er juillet au 31 août 2023 à la salle d’Exposition du Quai Antoine Ier.

