Violence dans les quartiers, retraites, départ de Borne... Ce qu'a dit Marine Le Pen sur France 2 ce mercredi

Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, était ce mercredi 5 avril l'invitée de Thomas Sotto dans la matinale de France 2.

Elle est revenue en longueur sur la réforme des retraites, que son parti n'approuve pas. "Le gouvernement continue de faire croire aux Français qu'il est dans la discussion et le compromis, a-t-elle dit, alors qu'on a bien vu qu'il ne tenait pas compte de leurs opinions".

Elle trouve "injuste" le fait que les Français doivent accepter cette réforme dont les bénéfices et les gains financiers "seront très certainement dérisoires". "Le vrai objectif est de faire baisser les surcotes et de multiplier les décotes, donc on peut comprendre que le combat continue dans la rue", ajoute-t-elle.

"Le conseil constitutionnel a de très bonnes raisons de censurer ce texte", estime-t-elle. Les juges constitutionnels décideront le 14 avril de censurer ou non la réforme des retraites. "La Première ministre Elisabeth Borne aurait dû être remplacée dès le lendemain du vote de la motion de censure", explique-t-elle.

Sur les débordements lors des manifestations

"Les manifestations pacifistes n'ont rien à voir avec les casseurs", a dit Marine Le Pen au sujet des débordements et affrontements qui émaillent régulièrement les manifestations contre la réforme des retraites. "Il s'agit pour le gouvernement de laisser faire les groupuscules d'extrême gauche, dans une volonté de discréditer le mouvement social". "Le problème est que ces casseurs continuent à déstabiliser les institutions", estime-t-elle.

Elle a rappelé que sur 45 annonces de dissolutions de groupuscules radicaux par les différents ministres de l'Intérieur ces dernières années, un seul groupe a effectivement été dissous. Un laxisme qui dure, selon la présidente du RN, depuis les années où Nicolas Sarkozy était président. "On laisse faire, afin de discréditer les mouvements sociaux, on voit s'hybrider les écolos anarchistes et l'ultra gauche."

Pour réconcilier le pays, elle propose le recours plus systématique à des ou outils démocratiques "comme le référendum", ainsi que la mise en place de la proportionnelle à l'Assemblée. Une Assemblée nationale qui, selon elle, n'est "pas assez représentative" du vote des Français.

