"Ces trois revendications, aujourd’hui, ne sont pas satisfaites. Et tant qu’elles ne le seront pas, nous continuerons les actions. Qu’ils nous entendent bien derrière les vitres au Ministère d’État, a tempêté Olivier Cardot. Encore une fois, vous avez répondu présents parce que la pression et la souffrance au travail sont intolérables. Parce que votre salaire est bloqué, parce qu’à la retraite, vous ne cessez de perdre du pouvoir d’achat, parce que vos emplois sont menacés. Pour que le gouvernement et le patronat se rendent compte qu’ils sont dans l’erreur de sous-estimer votre colère."

Mort de l’industrie

Le cortège parti du stade Louis-II hier après-midi a fait une halte devant l’usine Foreplast, anciennement Mecaplast, fleuron historique de l’industrie monégasque, et qui a été l’objet d’un important conflit social cet été. Ils y ont déposé un cercueil, symbolisant la mort de l’industrie à Monaco.

Diego, représentant du syndicat chimie plastique, a pris la parole: "Si je prends la parole, c’est pour dire stop à la fermeture des usines de Monaco. Si cette usine ferme, c’est qu’elle ne faisait pas assez de profit pour les actionnaires, malgré le fait qu’elle était rentable. Toujours plus de profit, au détriment des salariés. Ça ne peut plus continuer."