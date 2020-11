VIDEO. "Laissez nous travailler". Les restaurateurs et hôteliers ont manifesté leur inquiétude ce mardi à Cannes

"Laissez nous travailler!". Le message est clair. Placardé sur leur cœur.

En début d’après midi, ce mardi, plus de 300 restaurateurs, hôteliers, bistrotiers -dont une quarantaine d'extras- ont répondu présents à l’appel de l’UMIH de Cannes.

Tous massés sur les Allées de la Liberté pour dire "anxiété, colère et inquiétude" quelques heures avant l’annonce du président Macron, prévue ce mardi à 20 heures.

"Les restaurateurs sont tous en train de mourir" a clamé Ali Lahouti, le président du syndicat, devant une immense bâche noire à la Charlie "Je suis commerçant". Il tire la sonnette d’alarme

"Certains restaurateurs ne peuvent plus payer leur facture EDF. On n’a pas le droit de travailler pour nourrir nos enfants. Cette situation ne peut plus durer". Et de plaider pour "un horizon d’ouverture clair pour nos établissements. Nous demandons dans l’urgence des mesures de soutien à effet immédiat: chômage partiel jusqu’en 2021, prise en charge des PGE par l’État, exonération de paiement de loyer en période de confinement avec compensation pour le propriétaire...".

"Sans congrès, on est mort"