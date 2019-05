Une majorité des médecins du CHPG en "grève administrative" pour dénoncer leurs conditions salariales

Au Centre Hospitalier Princesse-Grace, le mouvement social suivi par plus de cent médecins depuis mercredi dernier est pour le moins discret. Seul un badge minuscule est porté sur plusieurs blouses blanches et indique "en grève administrative".

>>LIRE AUSSI. "Grève administrative" au CHPG: les négociations se poursuivent ce mercredi

Un médecin rassure d’emblée: "Cette grève n’affecte en rien le travail médical. Nous pouvons même consacrer plus de temps aux malades puisque nous ne participons plus aux réunions."

Conséquences de cette gronde? "Pas de cotations des actes* depuis le vote de la grève le 7 mai au soir [ce que dénonçait toutefois ce lundi soir le président du syndicat des Praticiens hospitaliers, lire ci-dessous, N.D.L.R.], les réunions à caractère administratif sont reportées, la commission médicale d’établissement et le conseil d’administration prévus la semaine prochaine ont été annulés…"

A noter que la cotation est le code donné par un médecin qui précise ainsi à l’administration quel acte il a pratiqué, ce qui permet de déterminer le tarif.

De son côté, Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et la Santé qui a répondu à nos sollicitations par écrit ce lundi, commence ainsi: "La direction du CHPG a été informée d’une suspension d’activité administrative des médecins. Il semblerait que certains d’entre eux se soient abstenus de participer à des réunions administratives."

"Le soutien du Conseil national"

Des mots qui se veulent nuancés. Mais en coulisses, la colère monte chez de nombreux médecins qui n’acceptent de parler que sous couvert d’anonymat. Quant aux principaux représentants du syndicat des Praticiens hospitaliers, ils ne veulent pas s’exprimer publiquement.

Les revendications portent sur plusieurs aspects de la rémunération : le tarif des gardes et la revalorisation des salaires, que le gouvernement veut mettre en lien avec les conditions d’exercice des actes privés.

Selon une source syndicale, ce ne serait pas moins de 104 médecins sur un total de 185 qui poursuivraient sans limite la "grève administrative".

Ce lundi midi, le syndicat de Praticiens hospitaliers alertait les médecins: "Le président du Conseil national, Stéphane Valeri, a reçu [dimanche] soir des représentants du syndicat (Dr Liberatore, Dr Charrasse et Dr Thiery) et a écouté leurs revendications. Il a apporté le soutien du Conseil national à ces demandes. À sa demande, le conseiller-ministre pour les Affaires sociales et la Santé recevra le président et le vice-président du Syndicat, le président et le vice-président de la CME mercredi 15 mai, en présence de la direction du CHPG. Suite à cette entrevue du 15 mai avec le conseiller, la grève continue et une assemblée générale extraordinaire se tiendra dans les jours qui suivent."

À suivre donc…

*La cotation est le code donné par un médecin qui précise ainsi à l'administration quel acte il a pratiqué, ce qui permet de diminuer le tarif.

Gardes payées un tiers de moins qu’en France