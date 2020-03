Trois mois de grève pour les avocats de Nice, qui reconduisent un mouvement "historique"

Depuis le début d'année, les avocats sont vent debout contre le projet de loi. Ils contestent l'absorption de leur régime de retraite autonome, excédentaire et solidaire, dans le régime universel. Ils craignent la disparition d'un tiers des cabinets, avec le doublement du montant des cotisations (de 14 à 28%). Et ils dénoncent le manque de dialogue du gouvernement.

Ce lundi, un nouveau référendum a été organisé, parmi les 1.050 avocats du barreau niçois. "Plus de la moitié d'entre eux y a participé", selon Me Fabien Carles, président de l'Union des jeunes avocats (UJA) de Nice. "Une large majorité, 56%, a voté pour la poursuite de la grève dure et totale. 34% a voté pour la grève "perlée". Et 10% ont voté pour l'interruption de la grève".

L'effet "boost" du 49.3

En fin d'après-midi, le conseil de l'ordre a suivi l'avis de la majorité. Malgré les grandes difficultés auxquelles la grève confronte nombre de cabinets.

"C'est sûr, ça tire la langue. Partout", constate Me Carles. "Mais les jeunes, pourtant très impactés, se prononcent de plus en plus pour la grève dure. Notre action a ouvert des brèches. A chaque fois que l'on pense à nos difficultés financières, ils nous regonflent !"

Le recours à l'article 49.3 pour faire passer la loi à l'Assemblée a eu un effet "boost" chez les robes noires. Et ce, pour encore plusieurs semaines. Me Thierry Troin, bâtonnier de Nice, évoque "une grève des audiences et désignations civiles et pénales jusqu'au 6 avril".

A moins, bien sûr, qu'avocats et gouvernement parviennent à un accord d'ici là.