Sans accès à leur lieu de travail mais pas licenciés, ils sont sans salaire ni chômage

Ce mercredi matin à 9h, 26 salariés du restaurant La Marée ont défilé sous les drapeaux de l'Union des syndicats de Monaco, de la place Sainte Dévote au restaurant qui les emploie, situé dans la montée d'Ostende.

L'hôtel dans lequel est situé le restaurant a été racheté l'année dernière par le groupe Madar.

Depuis le début du mois, les salariés n'ont plus accès à leur lieu de travail, mais n'ont pas non plus été licenciés.

Une situation inextricable pour Yoann Bouy, délégué du personnel: "Nous sommes dans un vide juridique. Nous n'avons pas le droit de travailler ailleurs parce qu'on est encore en contrat, nous n'avons pas la possibilité de travailler ici parce qu'on nous refuse l'accès, et nous ne pouvons pas réclamer les droits au chômage, parce que nous sommes toujours salariés."