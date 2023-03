Riot porn, "so French"... Comment les Français ont élevé les manifestations au rang d'art de vivre

La vidéo, devenue un gif, est en train de faire le tour du monde. Et pour cause: on y voit un couple attablé à la terrasse d'un bar de Bordeaux, indifférent à l'incendie (de poubelle? De trottinette?) qui brûle à quelques mètres de leur verre de vin rouge.

Quelques secondes plus tard, de jeunes gens s'installent encore plus près du brasier qui crépite de plus belle, avant de se plonger sans peur dans l'écran de leur téléphone portable. Au loin, il y a foule, des passants continuent leur marche impassible. Une scène de vie tout ce qu'il y a de plus banal en France, sur fond de manifestations contre la réforme des retraites, qui en sont à leur dixième jour... mais une curiosité pour le monde entier.

En effet, à chaque mouvement social d'ampleur dans l'Hexagone, la presse étrangère et les réseaux sociaux ne se lassent pas de compiler les plus "belles" photos et vidéos des "Français en manif", une activité (selon eux) tellement régulière qu'elle est devenue un sport national, voire un art de vivre. A la clé, ce qu'on appelle en anglais le riot porn, soit une esthétique de l'émeute. Que le monde semble nous envier.

D'après Urban Dictionary, un dictionnaire anglophone en ligne qui s'intéresse aux marges, le terme riot porn désigne "différentes formes de médias" montrant des émeutes et "impliquant généralement" l’usage excessif de la force par les policiers. Une définition de la France de mars 2023?

à lire aussi Selon les syndicats ou la police? On a passé au crible les chiffres de la participation des 10 manifestations à Nice

In Paris, a new “Everything Is Fine” gif is born pic.twitter.com/LbYYHW72hV — Ben Coates (@bencoates1) March 25, 2023

Du tennis, des cigarettes, des verres de vin... face à l'adversité

On se souvient tous de ce "tennisman" nantais qui, armé d'une raquette blanche lors d'une manifestation contre la loi Travail en 2016, avait fait parler de lui avec un admirable cliché d'un coup droit dans une bombe lacrymogène, façon retour à l'envoyeur mais avec classe.

La photo, prise par le photojournaliste Stéphane Mahé (par ailleurs auteur du "Crayon guidant le peuple" en 2015) avait été disséquée par la presse étrangère, amusée de voir un homme cagoulé pratiquer un sport de gentlemen au beau milieu d'une contestation d'ampleur, émaillée de violences.

Riot tennis in France.

📷 Stephane Mahe. Nantes, 2016 pic.twitter.com/qHQNa4gkIf — Andreea Diana Tănăsescu (@cineandreea) December 8, 2018

La collection hiver-printemps 2023 du manifestant français ne s'embarrasse plus d'accessoires de sport, on observe un retour aux fondamentaux. Par exemple, la bonne vieille cigarette fumée nonchalamment, face caméra, alors que le chaos gronde autour.

Un cliché magnifique, que le doctorant en science politique à Rennes Vincent Dain a partagé sur Twitter le lundi 27 mars. Intitulé "Le calme pendant la tempête", il représente à lui seul le flegme français caractérisant la majorité des manifestants, même quand la tension est à son comble.

Révolution française et Commune de Paris

"Pourquoi les Français sont-ils de si bons manifestants?", se demandait ainsi, il y a quelques jours, le magazine britannique Dazed. "La manifestation est profondément ancrée dans la culture française", croit savoir la journaliste Serena Smith.

"Au Moyen Âge et au début de l'ère moderne, les Européens prenaient part à des rites populaires appelés 'charivaris", au cours desquels les communautés humiliaient publiquement les gens accusés de fautes morales, en entonnant des chants railleurs et en tapant sur des casseroles et des poêles dans les rues. En France, les charivaris sont devenus de plus en plus politiques au fil du temps, avec notamment les maisons des politiciens impopulaires souvent prises pour cibles".

Elle explique ensuite ce que l'on soupçonnait déjà: la Révolution française et la Commune de Paris ne sont pas étrangères à ce goût prononcé pour les manifestations et les émeutes. Deux exemples reviennent, Mai-68 et la crise des Gilets Jaunes en 2018-2019. Dans tous les cas, des révoltes du peuple, mécontents des décisions des élites.

📸 Le calme pendant la tempête.



Rennes, 23 mars. pic.twitter.com/D5wZ5yZgR3 — Vincent Dain (@v_dain) March 27, 2023

L'œuf ou la poule?

Quid de la critique sur le fait que les Français manifesteraient constamment "alors que tout va bien dans leur pays" (un cliché que l'on croise souvent sur les réseaux)? "C'est exactement la raison pour laquelle ça va", tente l'auteur de l'article de Dazed. "Car les Français connaissent le pouvoir des actions collectives et exigent du changement."

Ainsi, ce sont les internautes britanniques et américains qui semblent les plus admiratifs de la propension de la France à se soulever régulièrement. Et cela semble particulièrement vrai cette fois, au sujet de cette réforme des retraites du gouvernement Borne.

Pour rappel, l'âge de la retraite, qui est déjà de 66 ans au Royaume-Uni, va augmenter graduellement à partir du 6 mai 2026 (lien du Guardian en anglais). Beaucoup de Britanniques ont trouvé leurs compatriotes apathiques en comparaison, lorsque la loi fut votée.

"The French do love a good riot"

Sur le réseau social américain Reddit, on peut ainsi trouver des heures et des heures de vidéos YouTube de Gilets Jaunes envahissant et saccageant les Champs-Elysées à Paris. Les commentaires sont, pour la plupart, élogieux. "The French do love a good riot" ("Les Français adorent se faire une bonne vieille émeute"), dit un utilisateur du site, admiratif.

"In Paris, a new 'Everything is Fine" gif is born" (A Paris, un nouveau gif 'Tout va Bien' est né"), décrivait, ce mercredi 29 mars, l'auteur néerlandais Ben Coates, évoquant la scène (bordelaise) où l'on voit les gens en terrasse. This is fine est en fait une référence à ce dessin d'un petit chien élégant attablé chez lui devant sa tasse de café, qui prétend que tout roule alors que sa maison est en feu. Ce fameux mème serait-il français?