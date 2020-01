Retraites: Philippe ferme sur le système universel, mais "ouvert sur la manière d'y arriver"

"Nous sommes prêts à faire des avancées. Sur les modalités je suis ouvert. Si les organisations syndicales s'entendent pour un meilleur système, je le prendrai", a indiqué ce mardi matin le Premier ministre au micro de RTL. Edouard Philippe a fait référence au patron de la de CFDT qui "a posé sur la table l'idée d'une conférence de financement du système: j'ai entendu cette idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Reste à savoir quel en est le contenu, le mandat et le calendrier".

"Je pense que le système futur doit être équilibré, mais je suis ouvert à toutes les modalités qui permettent de maintenir cet équilibre. Je crois qu'il sera atteint en travaillant un peu plus longtemps. Je ne dis pas que c'est populaire. Les Français le savent et constatent que partout en Europe les gens travaillent un peu plus longtemps contenu notamment de l'allongement de la durée de vie", a ajouté Edouard Philippe qui ne semble plus arc-bouté sur l'âge pivot.

La Premier ministre s'est déclaré en revanche ferme sur l'objectif: "Nous allons faire un système universel et mettre fin aux régimes spéciaux. Je suis ouvert sur la manière d'y parvenir" (...) "Tous les Français seront dans le système universel". Interrogé sur le cas des pilotes de ligne, Edouard Philippe a confirmé qu'ils seront eux aussi dans le système universel mais "qu'ils financeront un système qui vient en plus par des surcotisations de leur part".

Ne pas brusquer

"La transition vers un système universel plus juste, plus simple, plus efficace, mieux adapté aux temps que nous vivons, sera forcément progressive. Je l'ai toujours dit, a-t-il indiqué. Dans ces transitions, nous prendrons notre temps".

Sur le coût global de cette réforme: le système universel doit être, je le dis, l'assume, un système responsable. Les actifs d'aujourd'hui doivent payer les retraités d'aujourd'hui". Sur un éventuel accord, le Premier ministre a souhaité qu'il soit trouvé "le plus tôt possible, mais je sais qu'il ne faut pas brusquer les choses dans les discussions avec les organisations syndicales".

Edouard Philippe sait que, dans les gens qui font grève, "il y en a qui sont radicalement opposés au système universel. Mais j'observe aussi que la mobilisation a diminué" '(...) Le droit de grève est légal, pas le blocage, a indiqué le Premier ministre, faisant référence aux raffineries. J'ai demandé au préfet de mobiliser les forces de l'ordre. On ne peut pas respecter le détournement de tel ou tel dispositif", a-t-il ajouté visant ceux qui se mettent en arrêt maladie. "Les contrôles seront accentués", a-t-il prévenu.

Edouard Philippe a conclu en confirmant que le projet de loi arrivera bien au mois de mars à l'Assemblée nationale.