Retraites: après l'esquisse de compromis du week-end, une sortie de crise incertaine

Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a d'ailleurs jugé dès dimanche inutile de participer à la future conférence de financement: "Qu'est-ce qu'on va aller faire dans une conférence où on ne va pas discuter de tout?", a-t-il interrogé. "C'est mon point de vue personnel", a-t-il dit, précisant que sa centrale "allait en discuter", probablement dès lundi.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a lui dénoncé "une fake négociation" et prédit que l'âge pivot "reviendrait" à l'issue de la "conférence de financement".

Les assemblées générales de ce début de semaine devaient donner une indication sur la poursuite du mouvement à la SNCF et à la RATP, qui pourrait être actée jusqu'à vendredi, mais plus compliquée ensuite. L'attitude des fédérations de l'Unsa et de la CFDT, grévistes en dépit de l'appui de leurs centrales à la réforme à points, sera scrutée de près.