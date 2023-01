Réforme des retraites: "soyez maudit, monsieur Macron", balance Jean-Luc Mélenchon lors de la manifestation de la jeunesse à Paris

Le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a dit "maudire" Emmanuel Macron qu'il accuse de vouloir "transformer toute notre existence en marchandise", samedi lors d'une harangue à la foule défilant contre la réforme des retraites à Paris.

"Soyez maudit de vouloir transformer toute notre existence en marchandise (…) tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier", a lancé M. Mélenchon depuis le toit du camion des organisateurs de la manifestation.

Ils disent il faut travailler davantage, pour quoi faire?

"Nous sommes en train de défendre le droit de vivre pleinement et humainement dans un temps libre, dans un temps autochoisi. Et que veulent-ils faire ? Ce qu’ils veulent faire tout le temps, à savoir transformer toute chose vivante ou inanimée en marchandise", a insisté l'ancien candidat à la présidentielle, présent aux côtés de la dizaine d'organisations de jeunesse qui avaient appelé à cette marche.

Selon M. Mélenchon, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ne fera "pas travailler une seule personne je le sais bien". "Ce sera des chômeurs de plus, des malades de plus, et surtout de la vie en moins", a-t-il plaidé.

"Ils disent il faut travailler davantage, pour quoi faire? La clé de l'avenir ce n'est pas de produire plus, du jetable. Mais produire mieux, et pour le faire il faut travailler moins", a fait encore valoir l'Insoumis.

Un appel à la grève générale lancé par Olivier Besancenot

Le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste Olivier Besancenot a de son côté appelé les manifestants à être des "activistes de la grève générale. On va bloquer la société, paralyser l'économie", a-t-il scandé, alors que le projet de loi doit être présenté lundi en Conseil des ministres.

"Quelque chose est en train de se passer, il y a quelque chose qui ressemble aux mobilisations passées où on gagne", a encore assuré M. Besancenot, deux jours après une manifestation qui avait déjà réuni un à deux millions de manifestants, selon les estimations de la police ou de la CGT.

Manifestation contre la réforme des retraites, le 21 janvier 2023 à Paris AFP / Thomas SAMSON.

Une dizaine d'organisations de jeunes défilaient, ce samedi en début d'après-midi à Paris contre la réforme des retraites, soutenues activement par La France insoumise qui espère "rebondir" sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi.

Les organisateurs ne comptent pas réunir le million ou les deux millions de manifestants - selon les estimations de la police ou de la CGT - qui ont battu le pavé jeudi dans toute la France.

Pas le moment de diviser...

Mais Philippe Juraver, responsable du "réseau des luttes" de LFI, "espère faire mieux qu’en octobre", une référence à la "marche contre la vie chère" organisée par les mélenchonistes et qui avait drainé 140.000 participants d'après les organisateurs, 30.000 selon la police.

Faire mieux n'est pourtant pas gagné. Le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon a été plus timide dans sa communication pour organiser cette manifestation, préférant se retrancher derrière dix organisations de jeunesse.

"On s’est rendu compte que les jeunes avaient envie de se mettre en avant, qu’ils se sentaient les premiers concernés", raconte Philippe Juraver. Qui admet que LFI avait aussi conscience de devoir montrer patte blanche aux syndicats, "froissés" que la date ait été annoncée avant la leur.

"Donc dans la communication, on a fait très attention, c’est seulement depuis quelques jours, après l’annonce de la date du 19, qu’on a augmenté la communication pour le 21", détaille-t-il.

Ce qui n'a pas empêché le leader de la CGT Philippe Martinez de pester sur BFMTV: "Ce n'est pas le moment de se diviser. Vu la mobilisation de jeudi, tout le monde a compris quelle est la date importante de la semaine".

Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis, dans le défilé contre la réforme des retraites, le 23 janvier 2023 à Paris AFP / Thomas SAMSON.

La Nupes pourtant divisée



Le député Louis Boyard, responsable de la jeunesse à LFI, a voulu déminer, sur la même chaîne: "La mobilisation de l'intersyndicale c'est le fleuve, l'appel des organisations de jeunesse c'est l'affluent". Selon lui, "ce qui nous manque c'est la jeunesse, si ça sort dans les lycées et universités, c'est gagné".

Première épine dans le pied, l'Unef, principal syndicat étudiant, ne participera pas, préférant un "front syndical unitaire pour organiser la lutte de façon la plus large possible", justifie Imane Ouelhadj, sa présidente.

Et, contrairement à la "marche contre la vie chère", l'alliance de gauche Nupes ne soutient pas non plus cette initiative, EELV, PCF et PS estimant qu'il faut, pour les retraites, laisser faire les syndicats.

"Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la concurrence dans notre camp social", plaide pourtant le NPA, qui enverra dans le cortège ses porte-parole Olivier Besancenot et Pauline Salingue.