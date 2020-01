Réforme des retraites: la rentrée promet d'être chaude

Lundi matin, le gouvernement reprend officiellement son cartable pour son premier conseil des ministres de l'année, où il va affûter sa stratégie devant un mouvement de grève entamé le 5 décembre.

Même si les taux de grévistes ont baissé, le trafic est resté très perturbé pendant les vacances scolaires à la SNCF et à la RATP.

Pour ce lundi de rentrée, la SNCF prévoit néanmoins une amélioration de la circulation des trains, avec 8 TGV sur 10, 2 TER sur 3, un Intercités sur 3, et en Ile-de-France un Transilien sur deux.

Côté RATP, le trafic sera encore très perturbé et lundi matin s'annonce collé-serré dans les rames de RER et de métro. Voitures, baskets, vélos et trottinettes seront encore de sortie en Ile-de-France.

Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe ouvrira une séance de discussions au ministère du Travail, à laquelle sont conviés les partenaires sociaux pour parler pénibilité et emploi des seniors. Elle se tiendra sous l'égide de Muriel Pénicaud (Travail) qui n'était jusqu'à présent que peu associée à cette réforme comme s'en est étonné le numéro un de la CGT Philippe Martinez.

Ce dernier a répété dimanche sur LCI qu'il souhaitait le retrait de ce "mauvais" projet. "Il est temps que le président et le Premier ministre sortent de leur bulle d'autosatisfaction", a-t-il estimé.

"Conférence de financement des retraites"

Il a rappelé les scores de Jacques Chirac et d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle face au FN, maintenant RN, et averti qu'en n'écoutant pas la partie du pays opposé à cette réforme, "on joue avec le feu sur la future échéance électorale".

Dimanche, de son côté, le RN a précisé, par la voix de Jordan Bardella, que s'il arrivait au pouvoir il "retirerait ce système à points".

Les principaux dirigeants de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Fabien Roussel, Julien Bayou (...) ont eux réitéré leur opposition dans une tribune publiée au Journal du Dimanche.

Ce week-end, le nouveau Monsieur retraites, Laurent Pietraszewski, a expliqué au Parisien que l'âge d'équilibre est "un progrès social". Si les partenaires sociaux ont "une autre idée, on prend", a-t-il promis, comme l'avait déjà dit le Premier ministre.