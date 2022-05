Qu’est-ce qui les fait encore battre le pavé le 1er mai ?

Brin de muguet calé derrière l’oreille et tous drapeaux dehors, ils ont défilé ce dimanche matin. Une semaine, jour pour jour, après la réélection d’Emmanuel Macron, ils étaient un millier sur la Prom’ à Nice ce dimanche selon la CGT. Le sydnicat est à l’initiative de cette manifestation qui avait des airs de troisième tour social. "Macron a été réélu grâce au barrage républicain, ce n’est pas un plébiscite. L’extrême droite a été battue, c’est une bonne nouvelle pour la démocratie. Mais son score et sa progression sont sans équivoque. C’est le signe d’une profonde fracture de la société. Emmanuel Macron porte, avec le patronat, une lourde responsabilité dans la situation de notre pays", clame, Gérard Ré, le patron départemental du syndicat avant le départ du cortège. Un cortège motivé, qui y croit. Encore et toujours. On a rencontré trois manifestants: leurs envies, leurs slogans pour 2022 et leurs motivations. Bernard Lucchetti: "Je l’ai combattu, je le combats et je le combattrai"

Bernard Lucchetti, responsable syndical des agents de la Ville et de la Métropole.

Il a longtemps été le responsable syndical des agents de la Ville de Nice et de la Métropole. Il a cédé sa place mais reste très engagé. Le combat syndical, la rue? "Ça vaut toujours le coup de manifester. Si on ne fait plus rien, les forces réactionnaires et antisociales l’emporteront et on ne peut pas accepter ça", affirme fortement cet "homme de gauche". Qui a voté "pour faire barrage à l’extrême droite, pas pour Macron". Son slogan? "Je l’ai combattu, je le combats et je le combattrai". Gérard Ré: "Pour la paix et la justice sociale"

Gérard Ré.

Il est de toutes les manifs, engagé depuis des années, le leader de la CGT départementale, Gérard Ré, ne rendra pas les armes: " Si on n’est pas dans la rue le 1er mai, journée internationale des travailleurs er des travailleuses, quand est-ce qu’on le sera?" Ce qu’il veut, lui, c’est "la paix et la justice sociale". Il estime que le président de la République "ne peut pas se targuer d’un vote d’adhésion: il envisage pourtant de passer en force une nouvelle réforme des retraites! Nous lui rappelons qu’il existe une opposition majoritaire à ses projets et notamment l’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans, rejeté à 70% par la population!" Et de demander hausse des salaires et des minimas sociaux. Laurent Gleize: "Le bonheur, c’est maintenant!"

Laurent Gleize.