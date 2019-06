"Ah bon? À Monaco aussi il y a des grèves?", s’étonnait ce jeudi un touriste britannique. Et il n’était pas le seul visiteur appareil photo ou caméra miniature à la main, pour filmer ce défilé au parfum de lutte des classes. Car c’était bien cela le leitmotiv. L’expression de Marx a d’ailleurs été utilisée plusieurs fois dans ce mouvement social qui a animé les rues habituellement tranquilles de la Principauté.

Environ 800 salariés selon la police (contre 600 en février dernier et 615 à la même période en 2017), plus de 1.500 selon les organisateurs, ont défilé avec musique, vuvuzelas, sifflets, et autres instruments festifs et bruyants.

On revendique, mais dans la bonne humeur. Avec des chants si entêtants qu’ils ne vous quittent plus après. "Pour l’avenir des travailleurs et pour un monde meilleur, même si le patron n’veut pas, nous on est là", entonnaient-ils. Ou encore: "De l’argent, il y en a, dans les caisses du patronat!".

>>LIRE AUSSI. "On est sous-payés", "on ne veut pas basculer dans le système français": pourquoi retraités et salariés manifestent à Monaco.