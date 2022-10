Pénurie de carburants: la CGT reconduit la grève sur tous les sites jusqu'à ce vendredi soir et mardi soir

La grève a été reconduite vendredi après-midi sur l'ensemble des sites de TotalEnergies, en dépit de la signature d'un accord par les deux organisations majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT, a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe.

Le mouvement est reconduit jusqu'à vendredi soir dans les raffineries et dépôts pétroliers du groupe à La Mède, à Feyzin, à Flandres, à Donges et, jusqu'à mardi à la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, a précisé M. Sellini.

TotalEnergies a finalement signé un accord majoritaire sur les salaires vendredi avec deux de ses syndicats et appelé à une fin de la grève, mais le bras de fer salarial dans le secteur de l'énergie continue de s'étendre à d'autres secteurs. Mais la grève initiée par la CGT non signataire de l'accord, se poursuit dans les cinq sites de TotalEnergies.

Un rassemblement à l'appel de la CGT et FO a réuni quelque 200 personnes devant la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique) vendredi. En revanche, la grève a été levée successivement jeudi et vendredi dans les deux seules raffineries du groupe Esso-ExxonMobil en France, à Fos-sur-Mer jeudi et à Gravenchon en Normandie vendredi.

La hausse n'est pas suffisante, pour la CGT

A l'issue de négociations nocturnes conviées pour la première fois depuis le début de la grève le 27 septembre par TotalEnergies sous pression du gouvernement, un compromis a été scellé à la mi-journée entre la CFDT et la CFE-CGC, forts de 56% de représentativité à eux deux, qui se sont déclarées favorables à la dernière proposition de la direction: une augmentation pour 2023 de 7% dès novembre (dont 5% garantie pour les non-cadres) et 3.000 à 6.000 euros de prime.

La CGT réclame pour sa part une hausse de 10%, correspondant à "l'inflation, plus le partage des richesses, puisque Total se porte bien et que les actionnaires ont été servis depuis longtemps", a rappelé sur France Info vendredi Philippe Martinez, le numéro un du syndicat.