Les VTC azuréens envisagent une opération escargot à la frontière franco-monégasque

Après avoir bloqué jeudi et vendredi matin l'accès des taxis et grandes remises monégasques a l'aéroport de Nice, ils prévoient de recommencer aux abords du T2, et de mener une opération escargot a la frontière franco monégasque, lundi 14 septembre.

Reçus par le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzales vendredi, ils sont dans l'attente d'un retour des ministères des affaires étrangères et des transports.

"Nous demandons que le problème se règle d'Etat à Etat", affirme leur porte-parole, Jean-Noël Aimasso.

Le dossier avance: "la principauté de Monaco a informé la préfecture de Nice de son souhait de nous rencontrer à Monaco. Nous avons accepté, à la condition d'être accompagné par un représentant de l'Etat français. Sans retour de leur part, nous maintenons les opérations prévues et déclarées ce lundi", avertit le représentant des 4.000 VTC des Alpes Maritimes.