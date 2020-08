Les salariés et bénévoles de la Croix-Rouge monégasque sur tous les fronts

À la Croix-Rouge, chaque problème a sa solution, dit-on. Le savoir-faire logistique de la maison a d’ailleurs été au cœur de la réponse monégasque face au Covid. La clé? Son réseau. "Quand on a eu des problèmes en douanes pour débloquer les premiers masques en Belgique, on a fait intervenir le CICR (Comité international de la Croix-Rouge, ndlr), rappelle Claude Fabbretti. La Fédération nous a aussi dépannés en matériel, comme la Croix-Rouge italienne."

Et la gestion des stocks se poursuit malgré une permanence réduite en août.

"On a demandé aux professionnels de santé d’anticiper leurs besoins au mois d’août de manière à ne faire que des dépannages jusqu’à septembre." Et donc de faire souffler les équipes. "En termes de management, ma préoccupation essentielle est de faire en sorte que les gens récupèrent et pensent à autre chose", confie Claude Fabbretti.

Qui a pu compter sur un afflux de 20% de nouveaux bénévoles pendant la crise, parfois formés en e-learning.

"Si on compare à d’autres sociétés nationales de Croix-Rouge, la CRM est très cosmopolite, avec presque 40 nationalités dans les bénévoles. Nous avons aussi un ratio colossal de bénévoles par rapport à la population globale [600 pour 38 000 habitants, ndlr]. On bénéficie d’une bonne image et on a pu le remarquer pendant la crise. Dès qu’on avait des problèmes de stockage ou de transport, on a pu les résoudre facilement car les gens et sociétés partenaires étaient enclins à nous aider."

« On est encore dedans pour des mois », concède Frédéric Platini dont les troupes ont déjà formé 25 pharmaciens à la réalisation de tests sérologiques (Trod).

Ce 14 août, le stade Louis-II accueille le meeting international d’athlétisme Herculis. Un événement auquel les équipes de la CRM sont rodées, mais qui prendra forcément une autre tournure cette année. "Un dispositif est prévu pour les athlètes, à leur départ et à leur arrivée, avec le CHPG et les carabiniers, et il y aura trois postes de secours pour le public", détaille Claude Fabbretti.

Aux dernières nouvelles, la jauge aurait été fixée à 8 000 spectateurs, disséminés dans toutes les tribunes. 40 volontaires de la CRM seront sur place.

"On a dû adapter les dispositifs de secours. Il faut entièrement décontaminer le matériel après chaque utilisation notamment, ce qui prend du temps", admet Claude Fabbretti. "La seule chose qui est vraiment modifiée par rapport à l’année dernière, c’est la durée. On va commencer à 18h au lieu de 9h", note Isabelle Bouthier-Jesqui, responsable de la cellule "Postes de secours".

Les habituelles rencontres entre clubs amateurs des Alpes-Maritimes étant annulées en journée. À noter que les buvettes seront fermées, prévoyez vos réserves d’eau. Et vos masques.

Un événement qui en appelle d’autres pour la CRM. "On a une demande sur des dispositifs de secours sur le départ du Tour de France, à Nice, et sur le Bol d’Or en septembre."

Le "crève-coeur" du démantèlement du camp d’accueil de migrants à Vintimille

Bénévole depuis l’âge de 16 ans et salarié depuis 1995 de la Croix-Rouge monégasque, Claude Fabbretti baroude l’espoir en bandoulière. Parfois, il voit l’investissement de la Croix-Rouge et de ses partenaires balayé d’un revers de main. Et tout à reconstruire. C’est le cas à Vintimille, où le camp d’accueil des migrants ouvert en juin 2015 est actuellement démantelé. Un refuge auquel les associations humanitaires avaient consacré "des dizaines de milliers d’heures de travail" pour améliorer confort, hygiène et éducation. "C’est un crève-cœur, admet Claude. Je revis ce qu’on a déjà vécu en mai 2016, lorsque le premier camp situé à la gare de Vintimille a fermé et que l’État, au mois de juillet, a dû rouvrir en urgence celui de la vallée de la Roya."

Au 28 février, date de son confinement total et sa fermeture aux visiteurs, le camp comptait 150 âmes. Le 30 juillet, à l’heure de fermer les portes, ils n’étaient plus que 32. Durant cet intervalle, « seulement » un cas de coronavirus avait été confirmé, début avril.

Aujourd’hui, les candidats à l’exil errent dans la nature. Une situation qui rappelle celle des nombreux travailleurs sénégalais sans papiers lourdement frappés par le Covid à Lérida, en Catalogne, après avoir été livrés à la rue.

Des parias traqués, au mieux oubliés par l’État italien mais, plus généralement, l’Europe. "D’après les associations locales, entre 120 et 150 personnes sont chaque jour arrêtées - beaucoup à la gare SNCF de Garavan - et renvoyées au pont Saint-Louis, puis vers l’Italie." Alors ils se cachent. "Leur porter assistance est vu d’un mauvais œil, la Croix-Rouge italienne ne souhaite d’ailleurs pas intervenir."