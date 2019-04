Les salariés de Foreplast en grève pour défendre leur chargé d’affaires, licencié "sans motif"

Les mines sont graves. Les traits tirés. Certains regardent dans le vague et semblent déjà connaître l’issue. Ce mardi matin, une quarantaine de personnes étaient sur le trottoir devant l’usine Foreplast. En colère. Inquiets. Mais surtout, unis comme un seul homme.

La raison de cette mobilisation, c’est Jean-François Vestri, délégué syndical, qui l’explique: "On nous a annoncés hier (lundi, NDLR) le licenciement de notre chargé d’affaires, en vertu de l’article 6, donc un licenciement sans motif. On ne comprend pas, car c’est la seule personne qui nous ramène du travail et qui doit nous permettre de maintenir l’activité. Ça nous a mis en colère. Tout le monde est mobilisé. On demande des réponses: quel est notre avenir? Qu’est-il prévu en remplacement de cette personne-là? On attend des réponses claires de notre direction. Soit ils nous disent qu’ils ont un nouveau chargé d’affaires qui arrive avec les valises pleines de travail, soit ils nous disent que l’on ferme l’usine à la fin de l’année ! Mais qu’ils nous donnent les réponses."

"Menés en bateau"

Alors, depuis lundi, ils sollicitent la direction. "Nous avons eu une première réunion lundi soir avec la direction et nous n’avons pas obtenu de réponses. Alors, nous nous mobilisons", annonce Marco Testi, délégué du personnel.

C’est qu’ils sont tous membres du personnel depuis au moins une vingtaine d’années. Autant dire que des catastrophes sociales, ils en ont vu venir d’autres (lire ci-dessous). Et cet événement réveille des souvenirs bien peu agréables. Ils sont à cran. "Début 2015, 70 personnes ont été licenciées, en vue de remettre l’entreprise à flot, mais on nous a menés en bateau", lance Jean-François Vestri.