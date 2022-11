Les salariés de Carrefour Monaco en grève 24 heures ce lundi pour défendre leur pouvoir d'achat

"C'est notre ultime recours. La direction a méprisé les salariés", justifie Amor Ben Hamida, délégué du personnel et délégué syndical rattaché au syndicat du commerce affilié à l'USM.

Lundi, les salariés du magasin entament donc une grève de 24 heures "reconductible jusqu'à la fin du mois de décembre". Promettant des perturbations pour les Fêtes de fin d'année s'ils n'étaient pas entendus.

En cause, le refus de négociation de la part de la direction du magasin pour revaloriser le pouvoir d'achat. "Avec l'inflation, on constate tous les jours l'augmentation des prix dans les rayons de Carrefour", explique Amor Ben Hamida. Pour y faire face, les représentants syndicaux réclament, entre autres, "une augmentation de 5% des salaires" et "une prime de 1.000 euros" dans le cadre de l'arrêté ministériel n° 2022-531 du 11 octobre 2022.

Lequel permet aux employeurs de la Principauté, hors secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de verser une prime exceptionnelle de soutien d'un montant de 3.000 euros à ses salariés percevant une rémunération mensuelle brute inférieure à 4.500 euros. Cette prime étant exonérée de cotisations sociales.

"On a essayé de négocier jusqu'au bout avec la direction [la prime devant être versée au plus tard le 30 novembre 2022, ndlr]. Elle est restée ferme et ne veut rien donner de plus que ce qu'elle a donné en France", confie le délégué syndical.

A ce stade, les salariés devront donc se contenter de "2,5% d'augmentation de salaire dans le cadre de l'accord signé en juin et 100 euros de prime".

Pas assez pour les employés de l'hypermarché "le plus rentable du groupe Carrefour, avec un chiffre d'affaires de plus de 120 millions d'euros annuel", rappelle Olivier Cardot, secrétaire général de l'Union des syndicats de Monaco (USM).