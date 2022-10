Les réquisitions? "Pas une solution" pour le leader de la CFDT, Laurent Berger

"Après, je ne suis pas responsable de l’approvisionnement des Français en carburant, donc ma position est un peu plus facile que d’autres", a ajouté le leader de la CFDT, soulignant que le mouvement social chez ExxonMobil et TotalEnergies est "très handicapant pour nombre de citoyens".

"Là, il y a une crispation, je ne souhaite pas l’escalade. J’espère qu’il va y avoir ouverture de négociations comme on le demande depuis la semaine dernière", a complété le syndicaliste, qui estime que "cette situation à Total dure parce qu'on ne se met pas autour de la table".

"Il aurait fallu privilégier le dialogue social dès le départ"

Le gouvernement a décidé mardi de réquisitionner des salariés d'ExxonMobil du dépôt de carburants de Port-Jérôme, à Notre-Dame-de-Gravenchon. Deux salariés ont été réquisitionnés mercredi et deux autres, ce jeudi matin.

Ce weekend, Laurent Berger s'était attiré les foudres de syndicalistes en critiquant une grève "préventive" chez TotalEnergies. "On pense qu’il aurait fallu dès le départ privilégier le dialogue social et on continue de penser ça", avait-il déclaré.

Ce jeudi, cependant, la CFDT a estimé que "les conditions ne sont pas réunies pour organiser la négociation, la CGT ayant décidé de maintenir les blocages".

Par ailleurs, le syndicat interpelle la direction de TotalEnergies afin de "trouver le moyen de mettre tout le monde autour de la table" et invite la CGT à y prendre place.

"Nous on était prêt à le faire", indique Laurent Berger, pour qui "la voie du compromis" est la seule solution permettant de parvenir à une sortie de crise.