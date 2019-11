La lente agonie du secteur industriel de Monaco se poursuit. Hier après-midi, une soixantaine de salariés de l’entreprise Lancaster, propriété du groupe Coty, était dans la rue. Ils protestaient contre les conditions du plan social en cours de négociation.

"On s’est rencontré une première fois le 4 novembre, et une deuxième fois aujourd’hui. On a voulu laisser le temps à la négociation, mais nous ne sommes pas satisfaits des conditions qui sont proposées, explique Diego Manuguerra, représentant du personnel. Nous ne reprendrons pas le travail jusqu’à nouvel ordre".

L’achat qui passe mal

Aujourd’hui, ils sont donc mobilisés à nouveau pour obtenir de meilleures conditions de départ.

Une mobilisation d’autant plus motivée que le groupe Coty, premier fabricant de cosmétique au monde, vient d’acquérir pour 600 millions de dollars 51 % de la marque Kylie Jenner Cosmetics, rachetée à la jeune sœur ultra-médiatisée de Kim Khardashian. Kylie Jenner, qui a 270 millions d’abonnés sur YouTube, avait été sacrée en début d’année plus jeune milliardaire autodidacte du monde par le magazine américain Forbes.

Les négociations pour le plan social des employés de Lancaster devraient prendre fin le 29 novembre.