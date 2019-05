Le fonctionnaire qui avait bousculé Geneviève Legay sera de nouveau entendu par "la police des polices"

Le Parisien a pu avoir accès aux procès d'auditions du fonctionnaire impliqué dans la chute de Geneviève Legay, la militante d’Attac de 73 ans, grièvement blessée à la suite d’une charge policière lors d’une manifestation interdite des "gilets jaunes", le samedi 23 mars à Nice.

Interrogé une première fois le 25 mars, le major Michel V., 50 ans, avait d'abord nié les faits.

Réentendu le 29 mars par la sûreté départementale, il était revenu sur sa première version, reconnaissant avoir bousculé Geneviève Legay.

"Je suis surpris, je pensais sincèrement avoir poussé un homme, je n’ai rien d’autre à dire, c’est malheureux pour Mme Legay, mais j’étais dans une charge ordonnée légalement", expliquait-il.

"Il faut dire que l’action a été très rapide et je me trouvais dans un mouvement général qui a pour but de gagner du terrain et de repousser toutes personnes quelle qu’elle soit sur notre passage. Nous étions dans un rétablissement de l’ordre public après sommations et ordre effectués."

Le major Michel V se dit "sincèrement désolé" pour Geneviève Legay.

Une information judiciaire pour "violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique" a été ouverte dans cette affaire.

Selon Le Parisien, le major Michel V. devrait être réentendu par l'IGPN, "la police des polices".

Du côté de Geneviève Legay, de nouvelles plaintes devaient être déposées par ses avocats "contre les donneurs d'ordre".