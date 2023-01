"L'augmentation programmée du coût de l'énergie va nous tuer": les boulangers et les artisans manifestent à Paris ce lundi

Sur la page Facebook du Collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat, à l'origine de l'appel à manifester, on peut lire: "Je suis boulanger, pas manifestant, mais nous n'avons plus le choix."

Cet après-midi, les boulangers et les artisans vont manifester à Paris pour protester contre l'augmentation des tarifs de l'énergie. Avec les artisans et les très petites entreprises (TPE), ils font partie de ceux dont l'activité n'a pas été protégée par le bouclier tarifaire. Ils demandent à ce qu'il leur soit accordé aussi.

Invité sur BFMTV ce lundi, Dany Coirier, boulanger en Vendée et cofondateur du Collectif, rappelait que le problème du prix de l'énergie s'est ajouté aux coûts des matières premières qui étaient déjà une première difficulté. "L'augmentation programmée du coût de l'énergie va nous tuer", peut-on lire notamment sur le site du Collectif.

Sa femme Magali, également invitée, ajoutait que leur factures ont été "multipliées par trois" et qu'elles pourraient être multipliées par cinq dans les semaines à venir. Et d'ajouter qu'il faudra augmenter le prix de la baguette qui déjà passée d'1,15€ à 1,30€ il y a un an. "Les clients préfèreront se passer de leur baguette plutôt que de la payer 2€", précisait-elle.

Une remarque confirmée par un récent sondage Ifop pour le JDD, qui révélait que seuls 31% des Français sont prêts à débourser 1,50 euro pour une baguette de pain.

Les propositions début janvier d'Elisabeth Borne de "report du paiement des impôts et cotisations sociales" pour soulager la trésorerie et de l'étude des difficultés "au cas par cas" par les préfectures n'ont pas suffi pas à régler la situation.