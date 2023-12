Journée de mobilisation dans les magasins Casino: voici pourquoi les salariés vont débrayer ce mardi

Depuis que Casino a annoncé être disposé à vendre des hypermarchés et supermarchés à ses concurrents, c'est la mobilisation générale dans les équipes. Les cinq organisations représentatives du personnel (FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC) se sont réunies en intersyndicale.

Elles ont déposé un préavis de grève du 5 au 31 décembre et se mobilisent mardi en région parisienne et à Saint-Etienne pour alerter sur les risques de suppressions d'emplois au sein du groupe qui en comptait 50.000 en France fin 2022.

L'ensemble du pars des magasins hypermarchés et supermarchés pourraient être vendus

Un préavis de grève a été déposé vendredi, en raison du "manque de considération" à l'égard des salariés et de leurs représentants par rapport à "la situation inquiétante du devenir de l'intégrité de Casino". Fin 2022, le groupe comptait encore 200.000 salariés dans le monde, dont environ 50.000 en France, sous des enseignes bien connues comme Monoprix, Franprix ou Pao de Acucar au Brésil.

Etranglé par son endettement, Casino s'est accordé avec ses créanciers fin juillet sur une restructuration très importante de sa dette, accompagnée d'un changement d'actionnariat avec une prise de contrôle par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le Français Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor. Le passage de témoin de celui qui est encore PDG et premier actionnaire du groupe, Jean-Charles Naouri, est prévu au premier trimestre 2024.

Mais en attendant, Casino s'est dit prêt à étudier des "marques d'intérêt" de concurrents pour le rachat d'hypermarchés et de supermarchés qui n'ont pas encore été cédés par le distributeur. Le groupe n'a pas précisé quel périmètre était concerné, mais l'ensemble du parc des magasins grands formats - 52 hypermarchés et 353 supermarchés selon le média spécialiste du secteur LSA - pourrait être vendu, selon des sources proches du dossier. Les concurrents Auchan et Intermarché ont déposé une offre portant sur l'ensemble des magasins, a officiellement indiqué un représentant d'Auchan, Serge Papin, jeudi soir sur BFM Business.

Inquiétudes autour de la logistique et des sièges sociaux

Malgré la situation critique de Casino, ses magasins suscitent des convoitises dans un secteur très concurrentiel où l'acquisition de nouveaux points de vente permet à un distributeur de gonfler ses parts de marché, une donnée cruciale dans le rapport de force avec les fournisseurs de l'agro-industrie. Car plus la part de marché est grande, moins l'industriel peut se passer de fournir ce distributeur et plus il est enclin à lui accorder de meilleures conditions de vente.

"Les emplois sont gardés dans le projet" d'Auchan et d'Intermarché, a affirmé Serge Papin, tout en nuançant: "il y aura peut-être quelques outils logistiques" inclus dans l'offre de reprise, "mais il s'agit surtout des magasins".

Les organisations syndicales craignent justement pour la logistique et les sièges. "Une nouvelle vague de vente de magasins aura des conséquences lourdes pour les autres filiales, la logistique et les sièges sociaux", a récemment estimé auprès de l'AFP Nathalie Devienne (FO), une des porte-paroles de l'intersyndicale.

Dans la Loire, où le groupe de distribution est né voici 125 ans, l'intersyndicale appelle à une mobilisation mardi, qui doit débuter par un rassemblement à partir de 9H devant le siège social, où travaillent 2.000 personnes et dont l'avenir est au cœur des inquiétudes.

Est ensuite prévue une manifestation dans les rues de Saint-Etienne jusqu'à la préfecture et la mairie. Casino, fondé par Geoffroy Guichard qui a donné son nom au stade de football de l'AS Saint-Etienne, emploie environ 4.000 personnes dans la Loire. Une manifestation est également prévue à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), où se trouve notamment le siège de Franprix.

Auprès de l'AFP, un porte-parole du groupe EP du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en France avait assuré mardi être "attaché au maintien d'un siège à Saint-Étienne". Les cessions de magasins, avait-il ajouté, "n'affecteraient en rien notre volonté de devenir l'actionnaire de contrôle de Casino et d'investir dans le développement du reste du périmètre", notamment Monoprix et Franprix.