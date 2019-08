"J’ai donné ma vie pour ce travail": les ex-Mecaplast, devenu Foreplast, témoignent de leurs avenirs brisés

"Si Charlie Manni entendait ça, il se retournerait dans sa tombe" confie une source proche du dossier.

Ils s’appellent Giovanni, Giuseppe, ou Robert*. Ils ont donné toute leur vie à Mecaplast, puis à Foreplast. Certains ont donné une part de leur santé. À travailler sur des machines bruyantes avant que la réglementation n’impose les casques, certains ont perdu de l’audition. Leurs parents ont travaillé là. Leurs femmes y travaillent encore. "Je n’ai jamais pris un jour de maladie en 40 ans. Je ne pouvais pas faire ça, avec tout ce que l’entreprise avait fait pour moi" se souvient Giovanni B., 58 ans, dont 40 dans l’entreprise. "Je suis dégoûté. J’ai mal. Le site de Monaco est à l’origine de tout le reste, et aujourd’hui on va fermer. On nous a menti. On nous a dit qu’il y aurait du travail. J’ai le crédit de ma maison à payer, et il n’y a que mon salaire. Je ne vois pas d’avenir possible."

En groupe, ils font bonne figure. Sous la banderole, ensemble, la camaraderie leur donne un sourire faiblard. Mais quand ils sont seuls, ils luttent pour tenir debout: "On rigole quand on est entre nous, mais le soir quand on rentre chez nous, on craque", confie Robert.