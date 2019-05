Ils manifestent ce mercredi aux portes de Monaco contre les paradis fiscaux, la circulation pourrait être perturbée

Le collectif Attac06, dont fait partie la niçoise Geneviève Legay, la manifestante bousculée à Nice par les forces de l’ordre, organise aujourd’hui une manifestation contre Monaco et les paradis fiscaux.

L’invitation est large: CGT, Parti de gauche, France insoumise, "gilets jaunes" et au-delà.

Rendez-vous est donné "à partir de 16 h 00 - avenue Marquet à Cap-d’Ail au niveau du stade Didier Deschamps" pour protester contre les paradis fiscaux à l’occasion du salon de l’Immobilier de luxe.

Un événement qui n’est pas du goût de Franck Gaye, l’un des organisateurs: "Nous dénonçons la tenue de cet événement et d’autres du même genre, comme le salon international de l’émigration de luxe à Cannes, où les plus riches viennent chercher un moyen de ne pas payer d’impôts. On voit bien sur le site des exposants à ce salon, qu’ils regorgent de conseils et qu’ils sont très bien renseignés en matière fiscale. À cause de cela les états ont du mal à boucler leurs budgets, et ça coûte très cher à la société."