Grève du 6 avril: à quelles perturbations s'attendre ce jeudi dans le Var et les Alpes-Maritimes?

Le réseau Lignes d'Azur fortement perturbé

Sur le réseau de la métropole Nice Côte d’Azur, le trafic sera très difficile ce jeudi.

Aucun tramway des lignes 1, 2, 3 ne circulera.

Côté bus, aucun bus des lignes 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 70, 81, 99 et Cadam Est ne circulera non plus.

"Le service public de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur", sera lui aussi à l'arrêt.

"Par ailleurs, les agences commerciales Lignes d’Azur et tous les Parcazur (Parking relais et Parking vélos) seront fermés", précise ce dernier.

Le stationnement sera gratuit à Nice

Comme pour les précédentes journées de mobilisation, la Ville de Nice annonce la gratuité du stationnement sur chaque voirie, toute la journée de jeudi.

Le trafic ferroviaire lui aussi concerné

Sur les quais, la SNCF Paca annonce une circulation "très perturbée sur l'ensemble de la région".

Plus généralement, la SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 ainsi que 1 TER sur 2.

à lire aussi Grève contre la réforme des retraites: le trafic SNCF touché, voici les prévisions pour ce jeudi

Les lignes du réseau Mistral impactées par la grève à Toulon

L'offre de transport en commun sur le territoire de la Métropole toulonnaise sera elle aussi perturbée. Le réseau Mistral prévoit un niveau de service qui sera assuré à 58 % sur l’ensemble de ses lignes.



Ne seront pas assurés:

- lignes 10, 28, 33, 82, 83, 91, 92, 98, 111 et 112

- lignes base navale : BN1, BN2, BN3 et appel bus base navale ABN1

- services appel bus : AB3, AB49, AB50, AB51, AB52, AB61, AB68, AB80, AB84, AB88, AB93, AB101,

AB121, AB191 et ABN1

- services PMR (pour personnes à mobilité réduite).



Seront perturbés:

- lignes terrestres : U, 1, 3, 6, 8, 9, 11, 11B, 12, 15, 18, 19, 20, 31, 36, 40, 55, 81, 87, 129 et 191

- services nocturnes.



Fonctionneront normalement:

- lignes terrestres : 17, 23, 29, 39 (sauf supplément J. Curie), 63, 66, 67, 70, 71, 72, 84, 102, 103, 120

et 122

- lignes maritimes : 8M, 18M et 28M

- services scolaires.

Les horaires qui seront en vigueur pour cette journée sont disponibles sur le site internet reseaumistral.com.





Quid des vols?

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé ce mardi 4 avril aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols dans plusieurs aéroports français en régions le jeudi 6 avril.

Ces annulations préventives, qui perdurent depuis près de trois semaines, concerneront 20% des vols à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes, en raison de la grève des contrôleurs aériens.

D'ordinaire touché, l'aéroport parisien d'Orly n'est cette fois pas concerné. Cela signifie que les vols en partance de Nice et de Toulon ne devraient pas être touchés, sauf si ces derniers sont à destination des aéroports de Marseille, Toulouse, Bordeaux ou Nantes. Idem pour les vols "retours".