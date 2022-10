Grève du 18 octobre: l'UFSE-CGT de la Fonction Publique appelle à son tour à rejoindre le mouvement

Après la CGT Cheminot et l'appel plus général de la CGT à une grève le 18 octobre prochain, l'UFSE-CGT, premier syndicat de la fonction publique, a à son tour appelé à rejoindre le mouvement le mardi 18 octobre, notamment pour demander des hausses de salaires.

"Nous appelons à construire avec les personnels la participation la plus large possible à la journée interprofessionnelle de grève et de manifestation du mardi 18 octobre 2022 pour la défense du droit de grève, l'augmentation des salaires et nos droits à la retraite", a indiqué mardi l'UFSE-CGT dans un communiqué. Des préavis ont été déposés pour les trois versants de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière).

La CGT Fonction publique "condamne les réquisitions"

Les trois composantes de la CGT Fonction publique (Union fédérale des Syndicats de l’État, Fédération des Services publics, Fédération de la Santé et de l’Action sociale) affirment également dans le texte "leur soutien plein et entier à la grève des travailleuses et travailleurs des industries pétrolières" et "condamnent les réquisitions" de dépôts de carburants chez TotalEnergies et ExxonMobil.

La Fédération des Services publics a précisé dans un communiqué séparé appeler à la grève "pour soutenir les actions décidées par les grévistes dans les raffineries, pour réaffirmer nos revendications salariales (10% d'augmentation du point d’indice tout de suite), notre rejet de la réforme des retraites voulue par Macron et notre attachement au droit de grève et aux libertés syndicales".