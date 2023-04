Grève chez Vueling: des "ajustements au programme" de vols prévus jusqu'à la mi-mai

Les hôtesses et stewards de statut français du transporteur low-cost Vueling sont appelés à faire grève au moins lors des trois prochains week-ends de vacances scolaires et de ponts en France, a annoncé lundi leur syndicat, réclamant notamment des revalorisations et une amélioration des conditions de travail.

En raison de cette grève annoncée par le SNPNC-FO "pour la période du 21 avril au 10 mai, la compagnie procédera à quelques ajustements du programme prévu afin de minimiser le potentiel impact sur les clients", a-t-elle promis dans un communiqué transmis mardi à l'AFP.

"Vueling travaillera en coordination avec toutes les équipes pour anticiper les perturbations que cette situation pourrait engendrer, tout en évitant, dans la mesure du possible, des désagréments majeurs pour les clients", selon la même source.

La compagnie n'a pas mentionné spécifiquement d'annulations de vols mais, selon un délégué syndical du SNPNC-FO, au moins neuf vols ont déjà été supprimés vendredi au départ de la base de Vueling à Orly, notamment vers Milan, Rome ou encore Lisbonne.

Selon le représentant, Vueling exploite 30 à 40 vols par jour en France.

"Echec total dans la négociation"

Son organisation avait pointé lundi un "manque de reconnaissance dans la rémunération de ses hôtesses et stewards", un "changement important des plannings à de nombreuses reprises dans le mois", une "déconnexion lors des jours de repos non respectée" et de "nombreuses erreurs dans la paie" pour justifier son préavis.

Vueling emploie quelque 190 hôtesses et stewards en France, selon le SNPNC-FO. Le syndicat "reste ouvert à une négociation avec la direction afin de trouver une solution, néanmoins au vu des dernières réunions (...), nous ne pouvons que constater un échec total dans la négociation", avait-il dit lundi.

De son côté, selon la direction, "Vueling s'efforce de conclure des accords durables avec toutes les organisations collectives afin de garantir une croissance pérenne qui assure la compétitivité sur le marché, tout en garantissant des résultats bénéfiques pour toutes les parties concernées".

Fondée en 2004 en Espagne et axée sur le low-cost, Vueling est membre du groupe IAG, aux côtés notamment de British Airways et Iberia.