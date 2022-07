Grève à la Lufthansa: de nombreux vols annulés à l'aéroport de Nice

De façon préventive, la compagnie aérienne allemande avait annulé la "quasi totalité" de ses vols du jour en Allemagne au départ et à l'arrivée de Munich et Francfort, et l'impact sur l'aéroport de Nice demeure important.

En grève ce mercredi 27 juillet, les employés grévistes de Lufthansa réclament une revalorisation des salaires et des embauches supplémentaires. Un mouvement social qui a entraîné d'importantes perturbations du trafic en Allemagne et dans divers autres aéroports.

Très peu de vols à Nice

À Nice, ce ne sont pas moins d'une dizaine de vols qui ont été annulés, ce mercredi au cours de la journée. Au départ de Nice, seuls deux vols ralliant l'Allemagne, ont décollé. À l'arrivée, seuls deux vols ont été maintenus sur les cinq prévus dans la journée.

Ce mouvement social intervient en plein pic de la saison des voyages, alors que les usagers se trouvent déjà confrontés ces dernières semaines à de longues attentes dans les aéroports et des annulations de vols en série, en raison du manque de personnel.

À noter que l'aéroport de Nice recommande aux passagers de prendre leur précaution et d'arriver plus tôt, au moins 2 heures avant l’heure d’embarquement de leur vol, en raison d’une forte affluence sur nos terminaux ces prochains jours et notamment ce week-end.