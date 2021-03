Fin du plan social à la SBM : satisfaction générale ?

Stéphane Valeri : "Le pacte social historique est réaffirmé avec cet accord"

Quel est votre état d’esprit à l’annonce de la fin de ce plan social ?

L’accord trouvé est un exemple de réussite collective. C’était indispensable d’adopter un plan de restructuration de la société, il fallait faire des économies structurelles de coût. Nous nous félicitons de la réussite de la négociation entre les dirigeants et les syndicats. Et cette réussite collective implique aussi le gouvernement et le Conseil national. L’assemblée a joué tout son rôle de médiateur dans ce dossier. Nous avons reçu à plusieurs reprises les dix-huit syndicats de salariés et j’ai moi-même échangé régulièrement avec le président Biamonti.



Quelle était votre crainte ?

Dès le début, nous avions plaidé pour que les Monégasques soient épargnés par les suppressions de postes et que pour tous les salariés, soient privilégiés les départs volontaires pour éviter les départs contraints. Force est de constater que l’objectif est atteint, car il y a très très peu de départs contraints. Aussi, on note avec satisfaction que la SBM maintient ses conventions collectives et va continuer de remplir son rôle social. Un rôle historique qui consiste à fournir depuis toujours des emplois de qualité à de nombreux Monégasques. Le pacte social historique avec cet accord a été réaffirmé. C’était un préalable nécessaire pour que désormais toute l’attention des dirigeants et des salariés soit mise à être mobilisée pour réussir la relance.

"Il y a un avenir dans les métiers du casino, ce message doit être entendu par nos jeunes compatriotes"



Un drame social a été évité ?

Un grave conflit social potentiel a été évité oui. Il faut dire aussi que les dirigeants et les représentants de syndicaux ont eu le sens des responsabilités en faisant un pas vers l’autre, comme nous le souhaitions. C’est un accord équilibré. Les dirigeants ont épargné les Monégasques, quasiment éviter les départs contraints, maintenu les conventions collectives. Mais n’oublions pas les efforts consentis par les salariés. Pour beaucoup ils ont vu depuis une année une baisse significative de leurs revenus puisque beaucoup sont au CTTR. Ils ont accepté aussi dans l’accord une réduction importante de leurs effectifs et dans les Jeux, une baisse sensible du nombre de cadres à l’avenir.



Les syndicats des Jeux justement, s’inquiètent que le métier ne séduise plus les jeunes générations. C’est aussi votre crainte ?

Depuis le début de cette mandature, nous avons obtenu qu’une école de Jeux soit lancée chaque année et effectivement, on a du mal à susciter les candidatures de jeunes Monégasques. Il faut, je crois, réaffirmer tout l’intérêt de ces métiers qui continueront à offrir des carrières de qualité. Monaco a besoin de ses casinos et d’employés motivés. L’accord trouvé sur ce plan social, le confirme. La SBM continuera d’offrir des emplois de qualité aux jeunes Monégasques. Il y a un avenir dans les métiers du casino, ce message doit être entendu par nos jeunes compatriotes.