ENEDIS et GRDF : les agents mobilisés hier

Forte mobilisation, hier dans les locaux d'ENEDIS et GRDF à Menton. Une « bonne quinzaine » d'agents des sociétés en charge de l'exploitation et de la maintenance du réseau d'électricité et de gaz était en grève. Ils ont tenu un piquet de grève, entre 10 et 14 heures. Cela représente 75 % des...