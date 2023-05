En chiffres: de Nice à Toulon en passant par Draguignan, quelle mobilisation contre la réforme des retraites, ce lundi 1er mai?

Pour cette journée de mobilisation, les syndicats ont annoncé jusqu'à 1,5 million de manifestants dans toute la France pour un 1er mai "historique" et "festif".

Ce 1er mai, qui fait figure de 13e journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites, intervient pourtant après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel et sa promulgation dans la foulée.

Après des rassemblements globalement en baisse dans les Alpes-Maritimes et le Var, le 13 avril dernier, qu'en est-il de cette manifestation du 1er mai?

On fait le point.

À Nice

Ce lundi 1er mai, 20.000 manifestants se sont rassemblés à Nice selon les syndicats. Dix fois moins selon les autorités.

Le jeudi 13 avril à Nice, ils étaient 15.000 dans les rues selon les syndicats et 2.700 selon la police.

Pour rappel, ils étaient 40.000 manifestants (selon les syndicats) présents dans les rues de Nice le 23 mars dernier.

À Toulon

A Toulon, les chiffres sont en hausse, côté police et syndicats. Ce 1er mai, on a dénombré 20.000 manifestants selon les syndicats, 7.200 selon la police. On retrouve les chiffres du 11 février dernier.

Lors de la précédente mobilisation le 13 avril dernier, ils étaient 9.000 selon les syndicats et 2.900 selon la police.

Lors de la mobilisation du 6 avril dernier, on avait dénombré 4.000 personnes selon les autorités, contre 15.000 d'après les syndicats.

À Draguignan

Dans la cité dracénoise, la mobilisation s'essouffle aussi et ce, depuis le 23 mars dernier. Ce 1er mai, ils étaient 1.400 selon les syndicats et 1.200 selon la police

Le jeudi 13 avril, ils étaient 700 à battre le pavé, selon la police. Et 1.500 selon les syndicats.

A Cannes

En cette journée du 1er mai, 550 manifestants étaient rassemblés à Cannes selon les forces de l'ordre, un millier selon la CGT.

A Antibes

A Antibes, ce sont environ 300 personnes qui se sont retrouvés place du Général de Gaulle ce lundi matin.

A Saint-Raphaël

A Saint-Raphaël, les autorités annoncent 520 personnes rassemblées

A Brignoles

500 personnes ont manifesté à Brignoles, selon la police.