Émeutes après la mort de Nahel: cinq mois après, les enquêteurs voient le bout du tunnel

Tout au long de l'été et de l'automne, les enquêtes au long cours sur certains pillages, incendies ou agressions survenus lors des émeutes de fin juin-début juillet ont suscité une conséquente activité policière et judiciaire, souvent passée sous le radar des médias.

Sous l'égide de parquetiers parfois assignés au seul suivi de ces violences urbaines, les opérations d'interpellations à 06H00 du matin ont battu leur plein, aboutissant dans de nombreux cas à des condamnations en justice - il n'existe pour l'instant pas de statistiques nationales sur ce sujet.

Après cinq mois denses, "on est plutôt sur la fin de séquence", indique à l'AFP une source policière en Seine-Saint-Denis, "on a peu de dossiers encore actifs, sur lesquels on fait des vérifications. Mais si un nouvel élément devait arriver, en premier lieu de l'ADN, il sera temps naturellement de poursuivre ou rouvrir le dossier".

Dans le Val-d'Oise par exemple, département populaire de région parisienne particulièrement touché par les émeutes - avec 200 dégradations majeures dont plus de 30% contre des biens publics -, plus de 80 personnes ont ainsi été interpellées hors flagrance à ce jour dans le cadre d'une cinquantaine d'enquêtes préliminaires, selon des chiffres communiqués à l'AFP par le parquet de Pontoise.

Parmi ces dossiers figurent l'interpellation et la mise en examen de 15 personnes fin septembre pour l'incendie de la mairie de Persan dans la nuit du 30 juin. Pour la destruction d'un concessionnaire Renault par un "commando" d'une trentaine de personnes, au préjudice estimé à plus de 20 millions d'euros, un jeune homme a été interpellé en octobre et condamné à trois ans de prison dont un avec sursis.

Quant aux dégradations d'une enseigne de cosmétiques à Pontoise, elles ont coûté trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt à un justiciable.

"Quand les choses sont redescendues, que les enquêteurs ont pu reprendre leur travail d'enquêteurs, ils ont tout de suite commencé à voir ce qu'il était possible de trouver comme élément à gratter", relate à l'AFP une source policière locale.

"Comment vous avez fait ?"

Un travail de fourmi qui a commencé dans le feu de l'action, au cœur même des émeutes.

Pendant que le gros des effectifs de police allait se coucher au petit matin après une nuit blanche, des équipes de police technique et scientifique prenaient le relais et se rendaient, une fois le jour levé, sur les principales scènes de violences pour y recueillir des éléments susceptibles de nourrir des enquêtes à froid.

À la recherche d'empreintes digitales ou de traces ADN, les équipes spécialisées ont passé au peigne fin les lieux et ramassé les divers objets qui y gisaient. "Des mortiers, un briquet, une bouteille d'alcool qui a pu servir à faire un cocktail Molotov...", détaille une source policière.

Du fait de la volonté politique d'une réponse pénale forte aux débordements des émeutes, ces échantillons ADN ont reçu un traitement prioritaire dans les laboratoires et la science a commencé à livrer les premiers noms dès la rentrée.

Mais quand un échantillon "matche" avec une personne enregistrée dans les fichiers de police, ce n'est qu'un début. "Il ne suffit pas de 'poser sur place' un individu, encore faut-il savoir comment on peut l'impliquer dans les violences et c'est l'objet d'un travail fastidieux et complexe", explique l'enquêteur de Seine-Saint-Denis.

Avec le recoupage de la vidéosurveillance, d'images postées sur internet et l'examen de la téléphonie, tout l'enjeu est d'arriver à individualiser un comportement au milieu de scènes nocturnes, confuses, mouvantes, impliquant de nombreux participants au visage masqué.

C'est ainsi que fin novembre encore, en Seine-Saint-Denis, quatre personnes ont été interpellées et placées sous contrôle judiciaire pour la destruction d'un poste de police à Bagnolet lors de la deuxième nuit des émeutes.

"Lorsqu'ils nous voient arriver, ils sont surpris et veulent toujours savoir: 'Comment vous avez fait pour me retrouver ?'. Mais on leur dit que c'est nous qui posons les questions", sourit une source policière.