Elle atteint presque 1,5 million d'euros, la cagnotte en faveur des forces de l'ordre ira aux blessés et aux orphelins

"La totalité de la somme va être versée à l'Amicale de la police nationale", a indiqué ce jeudi le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lors d'une conférence de presse à Paris, alors qu'à 15 heures, la cagnotte atteignait 1.431.885 euros pour 50.431 donateurs.

Il était entouré à cette occasion de différents représentants de cette association et notamment de son Comité d'Entraide et d'action sociale.

L'amicale regroupe aussi bien les policiers, les gendarmes, les pompiers, la sécurité civile, les agents scientifiques, techniques et administratifs.

1 M€ pour les forces de l'ordre, le reste aux orphelins

Un million d'euros est destiné aux blessés côté forces de l'ordre durant les manifestations et aux pompiers. Les 500.000€ restants iront aux orphelins des différents corps a expliqué Renaud Muselier, citant par exemple les Pompiers de Paris et les Pompiers de Marseille.

"Un compte spécifique sera ouvert au nom de l'association, la totalité du montant sera versé sur ce compte contrôlé par un expert comptable et un huissier", a indiqué le président de la Région, espérant couper court aux critiques, venant de syndicats, et aux fake news.

"La cagnotte est encore ouverte pour 23 jours, mais si les manifestations s'arrêtent, elle sera fermée", a-t-il ajouté avant de s'interroger sur ce qui peut être qualifié de violences policières ou pas.

Le flash-ball est-il adapté?

"Je condamne toutes les violences qu'elles qu'elles soient, que ce soit envers les manifestants ou contre les policiers. Mais j'apporte une solidarité claire aux forces de l'ordre", a indiqué Renaud Muselier.

"Je ne veux pas mélanger les violences policières et les moyens dont sont dotées les forces de l'ordre. On mélange les armes de défense, flash-ball, avec violences policières. Aujourd'hui, on dote les policiers d'armes de défense qui sont manifestement dangereuses à moins de cinq mètres. Mais à moins de cinq mètres, face à des gens agressifs, l'utilisation d'une arme de défense est-elle légitime ou non? Apparement le manifestant en face, s'il est blessé c'est qu'il était très très prêt. Et donc il n'a pas à être là. Pour moi, l'usage des armes de défenses ne correspond pas à des violences policières."

Faut-il revoir le flash-ball, lanceur de balles de de défense? "C'est une question à poser au ministre de l'Intérieur", a-t-il indiqué, ouvrant le débat et peut-être une polémique.