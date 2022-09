Ecoles, transports, hôpitaux... On fait le point sur la grève dans les Alpes-Maritimes jeudi

Dans les transports

Le réseau de bus Envibus de la Casa (Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis) "sera fortement impacté de 9 heures à 16h30". Seules les lignes urbaines sont concernées.

"A ce jour, aucun préavis de grève n’a été déposé" annonce Lignes d’Azur. "Le réseau [de bus et tramway de la Métropole Nice Côte d’Azur] fonctionnera normalement. Des interruptions de service pourront intervenir en fonction du cheminement des manifestants".

Concernant le réseau de transport Zest de la Carf (Communauté d’agglomération de la Riviera française), il n’y a pas de perturbations prévues ce jeudi. "Il faut juste s’attendre à quelques retards, car il y aura certainement plus de personnes en voiture et donc plus de congestion sur la route", a déclaré Sylvain Jacquemot, responsable Marketing et commercial chez Keolis Menton Riviera.

Dans les airs, "des perturbations sont à prévoir" confirme l’aéroport Nice Côte d’Azur. Dès ce mercredi et jusqu’à vendredi. Pour connaître le détail des vols impactés, les passagers sont invités à contacter leur compagnie, à composer le 0820.423.333 (0.12 euro/minute) ou à consulter le site de l’aéroport https://nice.aeroport.fr/vols/departs.

Sur les rails, les prévisions de circulation seront annoncées un à deux jours avant par la SNCF.

A l’hôpital

Le secteur de la santé sera aussi mobilisé. La prise en charge des patients et des urgences seront assurées, mais il est possible que des opérations soient reprogrammées. Les soignants, invités à manifester jeudi dernier, à l’appel de la CGT Santé-Action Sociale, du collectif inter-urgences, de la CGE-CGC et de l’Association des médecins urgentistes, sont en effet appelés à se joindre aux manifestations interprofessionnelles organisées jeudi. Les organisations des métiers du soin et de l’accompagnement du secteur privé non lucratif manifesteront dès ce mercredi à 10 heures devant le Cadam à Nice afin d’alerter sur la dégradation des conditions de travail, avec ce slogan: "Qui prend soin de nous?"

A l’école

Plusieurs enseignants ne feront pas classe ce jeudi et la plupart des cantines scolaires seront fermées, à l’exception de Menton où seule celle de l’école française de Vintimille sera concernée. La garderie du matin et l’étude du soir peuvent également être impactées dans certains établissements scolaires. Le transport scolaire ne sera pas assuré dans certaines communes, comme à Biot avec les lignes "lapin marron", "tortue verte", "girafe jaune", sur les trajets du matin et du soir. A Grasse les lignes de Saint-Antoine et Plascassier ne fonctionneront pas.