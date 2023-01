Ecoles, transports, énergie... Comment la grève a été suivie dans les Alpes-Maritimes

Ecoles

Le rectorat a communiqué les taux de participation, en appliquant une moyenne pondérée: 32,37% des enseignants en grève dans l’académie de Nice (38,5% au niveau national). Mobilisation plus forte dans le premier degré (39,23% dans l’académie, 42,35% en France) que dans le second (respectivement 25,51% et 34,66%). Bataille de chiffres avec les syndicats: eux ont recensé 70% de grévistes dans le primaire.

Trains

Selon la SNCF, les perturbations d’hier étaient "conformes aux prévisions annoncées" sans "difficultés particulières", soit la circulation d’un TER sur dix. À noter que le préavis de grève se termine ce vendredi à 8h. "Un retour à la normale est attendu [...], notamment sur les relations longue distance, avec encore quelques perturbations locales dans certaines régions. Pour la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, le service TER ZOU sera assuré à 70% en moyenne".

Bus et tram

Le Réseau Lignes d’Azur a annoncé 95% de grévistes. Conséquence: il n’y a eu ni bus, ni tramway sur la métropole Nice Côte d’Azur.

Aéroport

L’impact de la mobilisation a été « limité du fait du anticipation des compagnies qui avaient annulé des vols (6 rotations Air France sur Orly, 2 Iberia sur Madrid par exemple) », selon les services de l’aéroport Nice Côte d’Azur. C’est au niveau de la ponctualité que l’impact a été le plus fort avec environ 60h à l’heure ou moins de 15 mn de retard.

Energie

La CGT a recensé 63% de grévistes chez GrDF, 73% chez Enedis, et 82% chez EDF Hydro.

À Antibes, le syndicat recense 80% de grévistes aux ateliers de l’usine Legrand, qui fabrique des disjoncteurs. Conséquence immédiate, dixit Gérard Ré, secrétaire général de l’UD-CGT 06: "Toutes les chaînes de production arrêtées".