Des manifestants délogés par les gendarmes du dépôt pétrolier qu'ils bloquaient dans le Var

Sur la vidéo postée par notre journaliste sur le réseau social Twitter , on voit les manifestants reculer face aux forces de l'ordre.

Depuis le petit matin ce mercredi 27 octobre, plusieurs dizaines de manifestants (parmi lesquels on trouvait des Gilets jaunes) occupaient les abords du dépôt pétrolier de Puget-sur-Argens, dans l’Est-Var, empêchant les véhicules de livraison de sortir.

"On est venu manifester pacifiquement tout en montrant les crocs, en kidnappant une raffinerie, expliquait David, présent à la manifestation. Entre la prime de 100 euros, le vaccin et le reste, on ressent un ras-le-bol généralisé."