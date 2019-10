"C'est lamentable": une matinée de galère après la "grève surprise" des TER dans les Alpes-Maritimes et le Var

"Vous voulez que je vous emmène sur mon dos"

La grosse galère à la veille des vacances scolaires. Aucun TER n'a circulé vendredi matin à la suite d'une grève surprise des conducteurs et contrôleurs de la SNCF. Pour aller au boulot, à l'école, en week-end... Des centaines de personnes sont restées à quai. Alain, 48 ans, est arrivé à 8h30 en gare de Toulon. "Je devais aller à Angers ce week-end, j'ai oublié de regarder l'application ce matin et là je me retrouve bloqué ici."

Une situation qui a entraîné une grosse pagaille dans les gares et beaucoup d'incompréhension.