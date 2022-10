Carburants, SNCF, EDF... On fait le point sur les grèves et leurs impacts en France

Carburants

Entamées depuis bientôt 3 semaines, les grèves concernent ce dimanche trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200) et sont plus ou moins suivies selon les sites, indique le gouvernement.

Il s'agit des sites TotalEnergies de Normandie (raffinerie et dépôt), Donges (raffinerie et dépôt), La Mède (bioraffinerie et dépôt), Flandres (dépôt) et Feyzin (dépôt, la raffinerie étant à l'arrêt pour raison technique).

Au total, 27,3% des stations-service du pays étaient considérées samedi "en difficulté", c'est-à-dire affectées par la rupture d'au moins un de leurs produits, selon le gouvernement, soit une légère amélioration par rapport à la veille (28,5%).

Ce dimanche à la mi-journée, 43 stations-service étaient en rupture partielle et 43 en rupture totale sur les 104 que comptent les Alpes-Maritimes. Dans le Var, 49 étaient en rupture partielle et 37 n'avaient plus du tout de stock.

Face à cette "situation exceptionnelle", le gouvernement a pris deux arrêtés prolongeant jusqu'au 15 novembre l'utilisation du gazole et du SP95-E10 de "qualité été" au lieu de la "qualité hiver", qui est généralement applicable à partir du 1er novembre dans les stations-service.

Objectif: "Pouvoir plus facilement utiliser les stocks de carburant, qui auraient été invendus du fait des grèves", a indiqué le ministère de la Transition énergétique.

SNCF

Le syndicat Sud-Rail, troisième organisation représentative à la SNCF, va proposer aux cheminots une grève reconductible à partir de mardi, journée de grève interprofessionnelle pour les salaires lancée par la CGT, FO, Solidaires, FSU ainsi que des mouvements de jeunesse.

La CGT Cheminots, premier syndicat représentatif, avait appelé dès jeudi les salariés de la SNCF à la grève pour des hausses de salaires.

Interrogé sur d'éventuelles perturbations que pourrait provoquer ce mouvement sur les vacances scolaires de la Toussaint (22 octobre - 7 novembre), Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, a estimé que "la grève ça créée des perturbations, ce n'est pas un scoop".

"La grève ça commence mardi, les départs c'est vendredi, il y a quelques jours de négociations" possibles pour la direction de la SNCF.

EDF

EDF a repoussé le redémarrage de cinq réacteurs nucléaires dans un contexte de grève pour les salaires sur certains sites, a-t-on appris samedi auprès de l'entreprise.

Les mouvements sociaux peuvent "avoir un impact sur le planning de retour en production de certains réacteurs", a indiqué une porte-parole du groupe. "Pour les réacteurs en production, cela peut se traduire par des baisses de puissance temporaire."

Le mouvement social semble s'étendre lentement mais sûrement. EDF identifiait ainsi des mouvements sociaux sur six sites vendredi mais la CGT en dénombrait neuf samedi matin (Belleville, Bugey, Cattenom, Cruas, Dampierre, Gravelines, Paluel, Saint-Alban et Tricastin).

Dans chacune de ces centrales, le syndicat recense des blocages dans les travaux programmés sur un ou plusieurs réacteurs, ainsi que parfois des baisses de puissance.

Si cette grève n'a pas d'incidence à ce stade pour le grand public et pèse essentiellement sur les finances d'EDF, elle pourrait "impacter le calendrier" de remise à disposition de tranches nucléaires sur le réseau, la plupart des centrales en grève étant soumises à des opérations de maintenance, indiquait vendredi Claude Martin, de la FNME-CGT.