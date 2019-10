"Ça ne plaît pas à la direction": les salariés de l'Hermitage et de l'Hôtel de Paris priés de manifester en silence

Le problème des manifestations, au-delà de faire mauvais genre, c’est que cela fait du bruit. Or, ce jeudi matin, une cinquantaine de salariés de l’Hermitage et de l’Hôtel de Paris étaient dans la rue pour revendiquer.

Au menu, d’après Michel Alaux, un délégué syndical présent sur place, une demande d’augmentation de salaires et d’amélioration des conditions de travail.

"Certes, les salaires augmentent chaque année, mais moins vite que dans le pays voisin. C’est de moins en moins intéressant de travailler à Monaco, on a de plus en plus de mal à trouver du personnel à certains postes, comme en cuisine, par exemple."

Trompette de la discorde

Toutes les crispations se sont traduites par cette manifestation, mais il y a eu un couac.

"C’est tendu ce matin (lire jeudi matin, ndlr), parce que ça ne plaît pas du tout à la direction qu’il y ait un mouvement social devant son établissement qui accueille des chefs d’État et des clients fortunés à Monaco.

Ce matin (lire jeudi matin, ndlr), le DRH, Jean-François Mariotte, est arrivé et a rabroué les salariés mobilisés qui faisaient du bruit avec les vuvuzelas. On nous demande donc de ne pas faire de bruit, parce que cela pourrait être caractérisé par la Sûreté publique comme un trouble à l’ordre public, et il pourrait y avoir des interpellations.

Je suis choqué qu’on muselle des manifestants qui sont en colère. On interdit aux manifestants de faire du bruit, ça ne s’est jamais vu", lance Olivier Cardot, secrétaire général adjoint de l’USM.